Historias de vida y superación marcan el nuevo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2

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Estefanía Marquis relata el racismo sufrido en su infancia, mientras Álvaro Ballero se sincera sobre su depresión y la compleja relación con su familia.

Esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, una emotiva actividad llevará a los participantes a revivir los momentos más duros de su infancia, dando paso a impactantes confesiones, historias desconocidas y testimonios que conmoverán por completo a los televidentes.

Estefanía Marquis abrirá su corazón al relatar los episodios de bullying que sufrió durante su infancia por ser afrodescendiente. La participante recordó un traumático episodio a los 14 años: “Sufrí racismo, una vez me apedrearon en la calle cuando tenía 14 años. Para mí es fuerte hablar del tema porque uno recuerda esos momentos y… Ni siquiera existía internet para poder ver que existían más niñas como yo, mi color de pelo, mi color de piel”. Marquis reflexionó sobre cómo la sociedad impuso estándares de belleza inalcanzables, señalando que “fueron muy crueles los niños conmigo en ese minuto”.

Por su parte, Álvaro Ballero recordará la profunda depresión que afectó a su madre cuando él tenía 10 años, una vivencia que marcó su propia salud mental. Tras ser consultado por Julio César Rodríguez sobre si se siente reflejado en esa historia, Ballero confesó: “Sí. Yo siempre fui muy crítico de la gente que iba al psicólogo y al psiquiatra, sentía que eran débiles. Y yo siempre me comía mis emociones, por eso siempre tenía atracones, problemas con el peso… Y llegó un momento en que me vi en una situación en que no volví a reír”.

Finalmente, el exejecutivo reflexionó sobre su presente y su rol como padre tras su separación: “Yo nunca quise que ellos crecieran en una familia separada, porque no está en mí. Mi proyecto de vida siempre fue tener una familia unida. Ha sido muy difícil para mí esto, pero también estoy orgulloso de que Ludmila es una tremenda mamá. Me encantaría no ser un papá solamente de sábados y domingos”.

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