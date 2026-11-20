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Una alianza público-privada entre Esval, el Gobierno Regional de Valparaíso y la Subdere hace realidad un anhelo de décadas para la comunidad de Puchuncaví.

Los vecinos de Maitencillo y autoridades de la Región de Valparaíso celebraron la puesta en marcha de la primera red de agua potable de la localidad, un hito largamente esperado que abre una nueva etapa para el desarrollo de la costa norte de Puchuncaví. Hasta ahora, las familias se abastecían principalmente mediante soluciones particulares. Con la entrada en operación del nuevo sistema, Maitencillo comienza a avanzar hacia un servicio de agua potable continuo, regulado y fiscalizado, que permitirá incorporar 761 viviendas, equivalentes a cerca de 2.300 personas, además de la masiva población flotante que recibe la localidad.

La apertura simbólica de una llave conectada a la nueva red marcó este histórico momento, que representa la culminación de años de trabajo conjunto entre Esval, la Municipalidad de Puchuncaví, el Gobierno Regional de Valparaíso y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Paulina Fernández, presidenta de la Junta de Vecinos Maitencillo Norte, fue la encargada de abrir la llave y representó a generaciones de vecinos que impulsaron esta solución sanitaria. “Es una alegría porque se está empezando a cumplir un sueño”, señaló.

El gerente general de Esval, José Luis Murillo, destacó que “la puesta en marcha de esta primera red de agua potable marca un punto de inflexión en la historia de Maitencillo y es fruto de muchos años de perseverancia de la comunidad y de trabajo conjunto con las autoridades, el municipio y nuestros equipos”. La inversión total del proyecto alcanza los $42.048 millones, considerando tanto las obras primarias ejecutadas por la sanitaria como las redes secundarias financiadas por el Gobierno Regional y la Subdere.

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