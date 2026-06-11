Hospital Biprovincial fortalece detección y tratamiento de cáncer mamario con especialista en imagenología

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El retorno de una médica radióloga subespecialista en imágenes mamarias y la incorporación de otra profesional permiten al Hospital Biprovincial Quillota Petorca complejizar prestaciones, incrementar exámenes y procedimientos, y mejorar la oportunidad de atención para las mujeres de la zona.

El cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres chilenas. Un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado son cruciales, ya que las estadísticas muestran que 9 de cada 10 mujeres sobreviven a la enfermedad si es detectada a tiempo.

En este contexto, contar con especialistas que realicen exámenes y procedimientos de patología mamaria es fundamental para la pesquisa y el tratamiento oportuno. El Hospital Biprovincial Quillota Petorca avanza en esta línea gracias a la reincorporación de la Médica Radióloga, Dra. Magaly Ramos Vilcatoma, quien regresó al establecimiento tras completar un fellowship en imágenes mamarias en la Clínica Alemana, lo que le permite aportar nuevas destrezas y conocimientos en el área.

Con el retorno de la Dra. Ramos Vilcatoma, el recinto base de las provincias de Quillota y Petorca podrá complejizar y ofrecer nuevas prestaciones en el área, así como incrementar la cantidad de exámenes y procedimientos, incluyendo ecografías mamarias, biopsias y resonancias magnéticas, todos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de la patología.

Eduardo Lara Hernández, Director del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, destacó el regreso de la médica subespecialista y el fortalecimiento del área de Imagenología Mamaria, que ahora cuenta con dos facultativas. “El fortalecimiento de nuestra Unidad de Imagenología Mamaria representa un avance significativo para la salud de las mujeres de las provincias de Quillota y Petorca. La reincorporación de una especialista con formación avanzada nos permite aumentar la capacidad diagnóstica y también incorporar nuevas prestaciones y mejorar la oportunidad de atención; esto contribuyendo a una detección más precoz y un tratamiento más oportuno del Cáncer de Mamas”, comentó Lara Hernández.

La reincorporación de la facultativa permitirá que la misma Unidad de Imagenología del Hospital Biprovincial realice los informes de las imágenes tomadas en la dependencia, que antes se enviaban a una empresa externa, especialmente las resonancias magnéticas mamarias. Esto mejorará la calidad de los informes y generará un ahorro económico para el establecimiento al no tener que tercerizar esta importante prestación.

El avance de la Imagenología Mamaria en el establecimiento de Calle O’Higgins 2200 no solo mejorará la complejidad de las prestaciones, sino que también redundará en nuevas atenciones para las usuarias de la zona, como las mamografías contrastadas, que proporcionan información adicional para el diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario.

El Dr. Luis Cid Barría, Jefe de Imagenología del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, ratificó estas mejoras. “Permitirá mejorar la complejidad del área de imágenes mamarias de nuestra Unidad. Esperamos poder incorporar nuevas prestaciones; por ejemplo, mamografías contrastadas e incrementar la cantidad de informes de prestaciones avanzadas, como las resonancias magnéticas mamarias. En suma, vamos a poder incrementar la cantidad de prestaciones asociadas al área de imágenes mamarias; por ejemplo, mayor cantidad de ecografías y también mayor cantidad de biopsias guiadas por ecografías”.

Además, el Dr. Cid Barría resaltó la llegada de la Médico Radióloga, Dra. Nicole Díaz, en su Período Asistencial Obligatorio, especialista en Imagenología y Radiología. Esta incorporación permitirá aumentar las prestaciones de ecografías e informes disponibles en tomografías y resonancias magnéticas realizadas por el establecimiento.

La llegada de más médicos especialistas a la Unidad de Imagenología del Hospital Biprovincial augura una proyección positiva para la salud pública de la zona, con proyectos que esperan materializarse en beneficio de la comunidad usuaria, como la realización de biopsias estereotóxicas, mamografías con tomosíntesis y las mencionadas mamografías contrastadas, entre otras prestaciones importantes.

La Dra. Magaly Ramos Vilcatoma expresó su interés en potenciar el área de su especialidad. “Estamos formando la Unidad de Imágenes Mamarias, compuesta por dos médicos y una tecnóloga de mamas; queremos crecer para mejorar nuestra atención al sistema público de las 2 provincias, como son Quillota y Petorca para mejorar la atención en cáncer de mamas. Primero queremos fomentar equipamiento, tenemos el mamógrafo contrastado partiendo en funciones, y mejorar también las prestaciones y la Lista de Espera de las pacientes”, sostuvo la médica especialista.

En consecuencia, la Imagenología Mamaria en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca se encuentra en pleno crecimiento y espera ampliar su cartera de prestaciones gracias al retorno de la Dra. Magaly Ramos, la continuidad de la Dra. Paulina González Zárate y la Tecnóloga Médica del área, María Paz Órdenes. Esto posiciona a la subespecialidad como un hito fundamental en la detección y tratamiento del cáncer de mama, beneficiando la salud de las mujeres de las biprovincia Quillota Petorca.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.