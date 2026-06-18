Hospital Biprovincial Quillota Petorca inicia Campaña de Invierno 2026 con refuerzo de personal en áreas críticas

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Ante el peak de enfermedades respiratorias, el recinto asistencial fortalece sus equipos de salud y hace un urgente llamado a la vacunación y al autocuidado de la población.

Este lunes 15 el Hospital Biprovincial Quillota Petorca inició su Campaña de Invierno 2026, instancia en la cual el comité homónimo del establecimiento venía trabajando desde marzo del año en curso para preparar esta etapa álgida de circulación viral y, así, poder dar respuesta a los requerimientos sanitarios de la población de la mejor forma posible.

Tal como ha sucedido en años anteriores la apertura de esta Campaña de Invierno comenzó en algunas de las áreas más demandadas por el aumento de virus respiratorios como son la Unidad de Emergencias, Laboratorio, Imagenología, Medicina Física y Rehabilitación, Unidad de Tratamientos Intermedios Pediátricos y Hospitalización Domiciliaria; y para ello se contempla el refuerzo de recurso humano que se requiere para fortalecer la atención en dichas áreas.

De igual forma, la Campaña de Invierno busca asegurar la disponibilidad de recursos e insumos para satisfacer la demanda de la población usuaria ante la proliferación de situaciones respiratorias agudas, razón por la cual el Hospital Biprovincial viene trabajando hace meses para anticipar escenarios y responder de la mejor manera a esta contingencia. Así lo adelantó el Director, Eduardo Lara Hernández.

“En el Hospital Biprovincial Quillota Petorca nos hemos preparado con anticipación para enfrentar esta Campaña de Invierno 2026, reforzando nuestros equipos de salud y las unidades de mayor demanda con el objetivo de responder de manera oportuna al aumento de consultas por enfermedades respiratorias. Sin embargo, la mejor herramienta para enfrentar esta temporada sigue siendo la prevención”, aseveró la autoridad hospitalaria.

Cabe señalar que esta Campaña de Invierno y los montos asignados por el nivel central se extienden por 2 meses, pudiendo ampliarse refuerzos en áreas de pacientes respiratorios de diverso rango etario que pudiesen generar una contingencia hospitalaria, lo cual coincide con el peak de enfermedades respiratorias que se está registrando en estos días.

En la misma línea, el Coordinador del Comité de Campaña de Invierno del Hospital Biprovincial, Dr. Pablo Tapia Urrejola, detalló qué contempla este refuerzo de personal en algunas áreas hospitalarias ligadas a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias. “Lo que significaría poder aumentar la capacidad de visualizar a estos pacientes y, de alguna manera, evitar que existan tiempos de espera muy prolongados y que, obviamente, también no existan situaciones por la alta cantidad de pacientes con dificultades de atención en términos técnicos. Por lo tanto, aumenta la capacidad técnica, la seguridad de la visualización de los pacientes, y también disminuyen los tiempos de espera de los pacientes que consultan en los servicios de urgencia”, señaló el facultativo.

Lamentablemente la población de la zona, en especial los grupos objetivos de esta campaña como son adultos mayores, menores de 5 años, embarazadas, personas inmunodeprimidas, entre otras, no han tomado hasta ahora los resguardos necesarios como es a través de la inmunización contra la Influenza, uno de los virus predominantes en cada temporada invernal, registrándose, hasta ahora, cifras insuficientes de inoculación que no permiten tener la inmunidad de rebaño que se logra con más del 90% de esta población de riesgo vacunada.

Es por ello que el Hospital Biprovincial junto con disponer de un punto de vacunación para pacientes ambulatorios que concurren al Consultorio de Especialidades, se encuentra abocado a inocular a pacientes hospitalizados de los grupos de riesgo, por lo que el llamado es a adoptar medidas de autocuidado al respecto. Es así como a la necesidad de protegerse a través de inoculaciones ante virus como influenza o el virus respiratorio sincicial se suman medidas de autocuidado como el uso de mascarillas en los servicios de urgencias, el lavado frecuente de manos, evitar la contaminación intradomiciliaria, por ejemplo por tabaco, que los grupos de riesgo eviten el contacto con personas que presenten cuadros respiratorios, ventilar espacios cerrados y llevar una buena alimentación y estilos de vida saludables, entre otros.

Al respecto, el Dr. Pablo Tapia Urrejola, quien también es el Jefe de la Unidad de Tratamientos Intermedios Pediátricos del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, agregó: “Bueno, la recomendación más importante que se ha planteado, desde hace ya varios años, tiene que ver con la vacunación; el lavado de manos, la utilización de mascarillas, ventilar espacios cerrados, evitar el contacto con personas enfermas, para quienes estén dentro de los grupos de riesgo, por ejemplo los menores de 6 meses, las embarazadas, los adultos mayores; sobre todo pacientes que puedan ser crónico respiratorios que eviten el contacto con personas enfermas, y si es necesario estar en su domicilio que sea con mascarilla para protegernos o protegerlos a ellos de estas enfermedades respiratorias en este tiempo”, sostuvo el Coordinador.

Además, se recuerda que dada la alta demanda que se suscita en este período álgido en virus respiratorios el llamado es a dar buen uso a los dispositivos de emergencias, evitando concurrir a la Urgencia hospitalaria si su cuadro puede ser tratado en un dispositivo de la Atención primaria de Salud como SAR, SAPU o Consultorio, dejando a la Unidad de Emergencias Hospitalarias para aquellos casos que revistan mayor gravedad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.