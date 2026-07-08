Hospital Biprovincial Quillota Petorca potencia la humanización en su Unidad de Neonatología

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El recinto asistencial fomenta el acompañamiento continuo de padres, además de visitas de hermanos y abuelos, para fortalecer el vínculo familiar y la recuperación de los recién nacidos.

El Hospital Biprovincial Quillota Petorca ha consolidado una serie de prácticas humanizadoras en su Unidad de Neonatología, orientadas a transformar la experiencia de hospitalización en un proceso cercano y centrado en la familia. El establecimiento, que cuenta con infraestructura y equipamiento de vanguardia, busca que el entorno terapéutico sea un espacio de acogida y dignidad para los pacientes recién nacidos y sus seres queridos.

El director del recinto, Eduardo Lara Hernández, destacó la importancia de este enfoque: “Creemos que el vínculo con la familia es un componente fundamental del proceso de recuperación y también de humanización de la atención para todos nuestros bebés; es por ello que hemos promovido espacios de encuentros seguros y que están protocolizados, permitiendo que los hermanos, y también los abuelos, participen de este importante proceso favoreciendo el apego, la integración familiar y también una atención digna y de calidad”.

Entre las medidas implementadas destaca el acompañamiento 24 horas para padres, la técnica de contacto piel con piel o “canguro”, y la apertura de visitas para abuelos y hermanos. La matrona supervisora, Camila León Martínez, enfatizó los beneficios clínicos de estas acciones: “Los niños mejoran. Los niños con sólo escuchar la voz de la mamá, la voz del papá, la voz de un hermano, la voz de un abuelo, repuntan cifras, cambian sus signos vitales. Hay niños que tal vez están con requerimientos de oxígeno y que mejoran, que repuntan en ese momento en que sienten el contacto o el sonido de la voz de madre o de padre”.

Por su parte, la Dra. Macarena Jordán Puelma, jefa de la unidad, subrayó el cambio de paradigma en la atención: “En esta Unidad tratamos siempre de mantener una atención centrada en el paciente y su familia. Lo ideal para el bebé va a ser siempre estar en apego con sus cuidadores principales; y bueno, en general tratamos de tener una atención muy cercana a la mamá, siempre la mamá junto al bebé, que nosotros expliquemos, que ellos estén presentes cuando examinamos al bebé, cuando le tomamos exámenes, y eso también es un cambio a cómo se entendía antiguamente a los bebés”.

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