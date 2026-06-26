Hospital Carlos van Buren fortalece el abordaje de la Esclerosis Lateral Amiotrófica con jornada interdisciplinaria

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Profesionales de la salud se capacitaron para mejorar la atención de pacientes con la enfermedad neurodegenerativa en la Región de Valparaíso.

El Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en colaboración con la Universidad de Valparaíso, organizó una jornada de capacitación titulada “Manejo interdisciplinario de la ELA: herramientas prácticas para APS”. Este curso gratuito, dirigido a equipos de Atención Primaria de Salud (APS), buscó fortalecer las competencias en el abordaje integral de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa devastadora.

Estrategias y herramientas prácticas

Durante la jornada, destacados especialistas del equipo interdisciplinario de ELA del hospital compartieron su experiencia y conocimientos. La neuróloga del Hospital Carlos van Buren, Dra. María José Cuello destacó la importancia de brindar apoyo a los equipos de APS, especialmente en zonas con menos recursos. “Hemos generado la disponibilidad de atender a pacientes de otras zonas, considerando lo devastadora que es esta enfermedad”, señaló.

Por su parte, Ignacia Calderón, terapeuta ocupacional, subrayó el rol clave de su disciplina en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. “La terapia ocupacional no solo detecta alteraciones funcionales, sino que también ayuda a liberar la sobrecarga en los cuidadores y a preservar la participación en los roles diarios”, explicó.

Giselle Navia, fonoaudióloga del equipo, abordó temas relacionados con la comunicación y la deglución, presentando herramientas prácticas como tableros de comunicación gratuitos. “Es fundamental ofrecer opciones accesibles que mejoren la calidad de vida de los pacientes”, comentó.

Un programa integral para abordar los desafíos de la ELA

El curso incluyó conferencias y talleres prácticos que abarcaron desde el diagnóstico temprano hasta los cuidados paliativos. Entre los temas tratados destacaron el panorama actual de la ELA en Chile, el manejo interdisciplinario, y la aplicación de la escala ALSFRS-R, una herramienta importante para evaluar la progresión de la enfermedad.

Además, se hizo hincapié en la necesidad de cerrar brechas en la atención de las personas con ELA. Según datos compartidos por el equipo sanitario, en la Región de Valparaíso existen 41 personas con ELA beneficiarias de la Ley Ricarte Soto; sin embargo, solo 10 se atienden actualmente en la Unidad Interdisciplinaria de ELA del Hospital Carlos Van Buren. Esta diferencia evidencia la importancia de fortalecer la red asistencial, mejorar los mecanismos de derivación y acercar herramientas prácticas a los equipos locales para avanzar hacia una atención más oportuna e integral.

Los profesionales coincidieron en la necesidad de fomentar más instancias como esta jornada. “Es importante compartir conocimientos y experiencias. Ojalá los profesionales puedan realizar pasantías con nuestro equipo para aprender in situ”, expresó la terapeuta ocupacional, Ignacia Calderón.

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