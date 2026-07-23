Hospital Carlos van Buren fortalece redes de apoyo para personas con afasia y sus familias

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El centro asistencial realizó un encuentro pionero que reunió a pacientes, cuidadores y profesionales para promover la inclusión y el acompañamiento frente a este trastorno del lenguaje.

Con el propósito de fortalecer las redes de apoyo entre personas con afasia y sus cuidadores, el Hospital Carlos van Buren llevó a cabo el “Primer encuentro de personas con afasia y sus cuidadores”, una iniciativa organizada por el equipo de Medicina Física y Rehabilitación del recinto hospitalario. La actividad permitió reunir a pacientes, familiares y profesionales de la salud en un espacio de encuentro, conversación y expresión emocional, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre quienes enfrentan esta condición.

La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje que afecta la capacidad para comunicarse, dificultando el habla, la comprensión, la lectura o la escritura, aunque no altera la inteligencia de quien la presenta. Generalmente se produce como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV), traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, infecciones o enfermedades neurológicas, impactando significativamente la autonomía y la calidad de vida.

La fonoaudióloga de Medicina Física y Rehabilitación, María José Gálvez, explicó que el principal objetivo fue generar instancias de apoyo mutuo. “Quisimos generar este encuentro entre las personas con afasia y sus cuidadores para que ellos se conozcan, puedan interactuar y principalmente puedan hacer redes de apoyo. Es de vital importancia generar este tipo de encuentros para favorecer la inclusión entre ellos”, señaló.

Por su parte, la fonoaudióloga Tamara Valencia destacó la importancia de visibilizar esta discapacidad. “Queríamos que ellos sintieran que no están solos en este proceso, que es un proceso muy difícil. También buscamos hacer visible esta dificultad para comunicarse y crear redes entre las personas que viven con afasia”, indicó.

Como parte de la jornada, los asistentes participaron en una actividad de arteterapia. La interna de último año de Psicología de la Universidad de Valparaíso, Anaís Vera, valoró la experiencia: “El encuentro nació para formar redes y vínculos entre personas que estuvieron hospitalizadas aquí y en otros lugares, para que pudieran conocerse. La evaluación fue muy positiva; se formaron nuevas redes y surgió el interés por realizar futuros encuentros”.

Para Myriam Hernández, paciente del hospital, la jornada fue fundamental: “Me pareció súper buena porque uno puede expresar lo que siente y compartir con otras personas. Escuchar los testimonios ayuda a entender que cada uno vive este proceso de una manera distinta y que no estamos solos”. Asimismo, hizo un llamado a la empatía: “Uno no debe rendirse”.

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