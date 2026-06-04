Hospital Carlos van Buren fortalece respuesta asistencial para el Plan Invierno 2026

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El establecimiento coordinó con equipos clínicos y directivos la implementación operativa del Plan Invierno para enfrentar el aumento de enfermedades respiratorias.

Con el objetivo de enfrentar de manera oportuna el aumento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, el Hospital Carlos van Buren realizó una reunión de coordinación junto a equipos clínicos y directivos para revisar la implementación operativa del Plan Invierno 2026.

La instancia congregó a representantes de las áreas de emergencia, hospitalización adulta y pediátrica, salud mental, SAMU, laboratorio, imagenología y hospitalización domiciliaria, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria frente al incremento de consultas y hospitalizaciones respiratorias proyectadas para los próximos meses.

Fase operativa

El Plan Invierno 2026 contempla tres etapas: preparación, operación y evaluación, siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud para disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a patologías respiratorias, especialmente en grupos de mayor riesgo.

El Director (S) del establecimiento, Dr. Simón Rojas, explicó que el hospital ya se encuentra en la fase operativa del plan institucional.

“Hemos tenido una reunión con los equipos clínicos encargados de campaña de invierno, lo que incluye las unidades de emergencia y hospitalización, tanto adultos como pediátricos. Hemos entregado los lineamientos de la campaña de invierno institucional, ya entrando en la fase operativa. Esto significa ingresar recursos humanos a colaborar en las áreas que nos permitan atender de mejor manera a nuestros usuarios”, señaló.

Refuerzo para áreas críticas

La Subdirectora de Gestión del Cuidado, Carolina Hernández Vidal, indicó que los recursos ministeriales extraordinarios permiten reforzar áreas críticas del establecimiento.

“Todos los años, desde el Ministerio, se entregan recursos extras a los hospitales en el contexto del Plan Nacional de Campaña de Invierno para dar respuesta oportuna al aumento de consultas por patologías respiratorias. El plan ministerial apunta a nueve líneas estratégicas y, de esas, priorizamos aquellas que generan mayor impacto hospitalario”, explicó.

Implementación del plan

Entre las principales medidas adoptadas por el hospital se encuentra el fortalecimiento de camas críticas y de mediana complejidad, el refuerzo de las unidades de emergencia hospitalaria, el aumento de traslados prehospitalarios críticos, el fortalecimiento de salud mental, la ampliación de la capacidad diagnóstica y el apoyo a la hospitalización domiciliaria.

Asimismo, el plan contempla el ingreso de nuevos profesionales y técnicos en distintas áreas clínicas y de apoyo, incluyendo enfermería, kinesiólogos, psicólogos, tecnólogos médicos, bioquímicos, personal SAMU y auxiliares de servicio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.