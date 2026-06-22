Hospital Carlos van Buren implementa innovador policlínico para la recuperación de niños con secuelas post UCI

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Iniciativa pionera en el país cuenta con un equipo multidisciplinario que ha logrado elevar del 29% al 90% la función motriz normal en pacientes pediátricos tras seis meses de seguimiento.

El Hospital Carlos Van Buren implementó un policlínico pionero en Chile para el seguimiento de pacientes pediátricos que han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos y tienen riesgo de presentar síndrome post UCI. La iniciativa, que lleva más de un año en funcionamiento, aborda el tratamiento de las secuelas físicas, psicológicas y sociales que afectan a los niños y sus familias tras una hospitalización crítica.

La Dra. Claudia Bustos, pediatra intensivista de la UCI Pediátrica del centro asistencial porteño, explicó que el proyecto surgió ante la necesidad de atender las consecuencias del denominado síndrome post-UCI. Este cuadro, descrito en la literatura médica desde hace más de una década, se asocia con síntomas de estrés postraumático, alteraciones motoras y dificultades en actividades cotidianas, entre otros problemas.

El policlínico se distingue por su enfoque multidisciplinario. Está integrado por pediatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y químicos farmacéuticos. Según información recabada por la Dra. Bustos, en Chile no existe otro centro de seguimiento pediátrico con estas características. “Esto nos permite realizar diagnósticos más completos y ofrecer tratamientos integrales”, señaló.

A lo largo del primer año, el equipo ha atendido a 80 pacientes, desde recién nacidos hasta adolescentes de 17 años. Los controles abarcan desde el primer mes hasta los seis meses después del alta. En casos específicos, el seguimiento puede extenderse hasta un año o más.

Verónica Piqué, kinesióloga del equipo multidisciplinario, destacó que el seguimiento comienza con una evaluación exhaustiva para determinar las necesidades específicas de cada paciente. “Reevaluamos a los niños que ya hemos atendido y les damos indicaciones precisas para su rehabilitación”, explicó.

Valentina Guerrero, terapeuta ocupacional, destacó los resultados obtenidos durante este periodo. Según datos presentados en el XX Congreso Chileno de Cuidados Intensivos Pediátricos, “solo el 29% de los niños atendidos por el policlínico presentaban una función motriz normal al momento del alta. Sin embargo, tras seis meses de seguimiento, este porcentaje aumentó al 90%, evidenciando una mejora considerable en la recuperación de los pacientes”.

Además de las secuelas físicas, el policlínico ha identificado un impacto psicológico significativo tanto en los niños como en sus familias. Trastornos del sueño, síntomas de estrés postraumático y alteraciones emocionales son comunes en los pacientes y sus padres. Incluso los hermanos han manifestado temores asociados a la posibilidad de una nueva hospitalización.

Para seguir mejorando la iniciativa, el equipo busca fortalecer el ámbito de la salud mental y nutricional de los pacientes, lo que permitiría consolidar la posición del Hospital Carlos Van Buren como referente en la atención integral para niños y niñas que han enfrentado situaciones críticas en la UCI.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.