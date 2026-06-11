Hospital Carlos Van Buren inaugura modernas salas de parto con enfoque humanizado

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El proyecto, que incluyó mejoramiento de infraestructura y capacitaciones para el personal, fue desarrollado gracias a la donación altruista de la familia Hornauer.

El Hospital Carlos Van Buren celebró la inauguración de sus nuevas salas de parto, un proyecto que marca un hito en la atención perinatal de la ciudad. Con la habilitación de cuatro modernas salas, el hospital busca ofrecer un servicio de alta calidad técnica y humana.

El director subrogante del hospital, Dr. Simón Rojas Doll, expresó su agradecimiento a la familia Hornauer, quienes realizaron una importante donación para financiar esta iniciativa. “Como hospital estamos muy agradecidos de la familia Hornauer por esta donación que permitió habilitar cuatro salas integrales de la mayor calidad. Esto va a permitir que los porteños que nazcan en nuestro hospital reciban atención digna y de calidad”, afirmó el director.

Además, el directivo destacó que el proyecto no solo implica mejoras en infraestructura, como baños individuales y espacios diseñados para un parto más cómodo, sino también un cambio en el modelo de gestión hacia una atención más humanizada. “Las mujeres podrán elegir la posición en la que desean dar a luz, tendrán acceso a musicoterapia y espacios físicos adecuados, lo que es muy beneficioso tanto para ellas como para nosotros”, agregó.

Carolina Hornauer, representante de la familia donante, señaló su satisfacción con el resultado del proyecto tras visitar las instalaciones. “Estamos muy contentos como familia de lo que se logró. Queremos agradecer al director del hospital, a Mario Vergara del equipo de Matronería y a todo el equipo humano detrás de esto. Sin ellos, esto no sería una realidad”, expresó.

Por su parte, Mario Vergara, gestor de Matronería del hospital, destacó que este proyecto responde a una necesidad largamente sentida por el equipo clínico. “Se trata de una mejora significativa tanto para los equipos como para las usuarias. Ahora podemos ofrecer un espacio de mayor dignidad y confort, con un alto estándar técnico y una atención más humana”, comentó.

Camila Soto, directora de HUM Chile, organización encargada de las capacitaciones, explicó que el proyecto implicó un cambio cultural en la forma de entender el nacimiento. “Trabajamos durante cinco meses con el equipo del hospital para implementar nuevos protocolos y dinámicas que permitieran una atención más respetuosa con la fisiología del parto”, detalló.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.