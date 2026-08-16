Hospital Carlos van Buren y ASEZ WAO renuevan colaboración en beneficio de la comunidad

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El acuerdo permitirá fortalecer iniciativas de voluntariado, apoyo social, cuidado del medio ambiente y bienestar de pacientes y funcionarios.

El Hospital Carlos van Buren renovó por un año el Memorando de Entendimiento (MDE) con ASEZ WAO, Grupo de Jóvenes Trabajadores Voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad. El acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas vinculadas al voluntariado, apoyo social, protección del medio ambiente y bienestar de pacientes y funcionarios, bajo principios de respeto mutuo, buena fe y cooperación.

El director del Hospital Carlos van Buren, Dr. Simón Rojas Doll, valoró la renovación del convenio y destacó la participación de jóvenes en acciones de colaboración con instituciones públicas. “Desde la institución estamos completamente abiertos a colaborar con esta organización. Creo que es algo bonito para nuestros pacientes y también para nuestros funcionarios, que se pueden ver beneficiados con las actividades que realicen”.

Por su parte, Hyunju Song, asistente de ASEZ WAO, explicó que la organización, nacida en Corea del Sur, está integrada por jóvenes trabajadores que desarrollan acciones en distintos países para contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar las comunidades. “Como jóvenes trabajadores sabemos cómo podemos mejorar al mundo y cómo podemos ayudar. Por eso, como organización, trabajamos con autoridades, hospitales y municipalidades para trabajar juntos”.

En tanto, Carlos Licanqueo, encargado de los voluntarios de ASEZ WAO para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, destacó que “nuestra fuerza no está en la fuerza personal, sino en la unidad que podamos generar. Deseamos trabajar en conjunto, mejorando aquí en la región de Valparaíso y también ayudando a los jóvenes a que tengan una visión de ser líderes positivos”.

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