17/08/2026
Lo último:
ComunidadSaludValparaíso

Hospital Carlos van Buren y ASEZ WAO renuevan colaboración en beneficio de la comunidad

Marcelo Andrade Saez

El acuerdo permitirá fortalecer iniciativas de voluntariado, apoyo social, cuidado del medio ambiente y bienestar de pacientes y funcionarios.

Representantes del Hospital Carlos van Buren y voluntarios de ASEZ WAO posan frente al recinto hospitalario.

El Hospital Carlos van Buren renovó por un año el Memorando de Entendimiento (MDE) con ASEZ WAO, Grupo de Jóvenes Trabajadores Voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad. El acuerdo contempla el desarrollo de iniciativas vinculadas al voluntariado, apoyo social, protección del medio ambiente y bienestar de pacientes y funcionarios, bajo principios de respeto mutuo, buena fe y cooperación.

Reunión de trabajo entre autoridades del hospital y representantes de ASEZ WAO.

El director del Hospital Carlos van Buren, Dr. Simón Rojas Doll, valoró la renovación del convenio y destacó la participación de jóvenes en acciones de colaboración con instituciones públicas. “Desde la institución estamos completamente abiertos a colaborar con esta organización. Creo que es algo bonito para nuestros pacientes y también para nuestros funcionarios, que se pueden ver beneficiados con las actividades que realicen”.

Firma del Memorando de Entendimiento entre el Hospital Carlos van Buren y ASEZ WAO.

Por su parte, Hyunju Song, asistente de ASEZ WAO, explicó que la organización, nacida en Corea del Sur, está integrada por jóvenes trabajadores que desarrollan acciones en distintos países para contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar las comunidades. “Como jóvenes trabajadores sabemos cómo podemos mejorar al mundo y cómo podemos ayudar. Por eso, como organización, trabajamos con autoridades, hospitales y municipalidades para trabajar juntos”.

En tanto, Carlos Licanqueo, encargado de los voluntarios de ASEZ WAO para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, destacó que “nuestra fuerza no está en la fuerza personal, sino en la unidad que podamos generar. Deseamos trabajar en conjunto, mejorando aquí en la región de Valparaíso y también ayudando a los jóvenes a que tengan una visión de ser líderes positivos”.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Municipio de Concón abre proceso de postulación para programa Mujeres Jefas de Hogar 2018

Marcelo Andrade Saez

La relevancia de los exámenes para prevenir el cáncer de mama

Marcelo Andrade Saez

Diputado Osvaldo Urrutia solicita a Superintendencia de Servicios Sanitarios realice fiscalización al precio de agua potable

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon