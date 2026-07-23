Hospital de Casablanca inicia vacunación escolar 2026 y abre campaña contra la influenza a toda la comunidad

Cargando... Cargando...

El Hospital San José de Casablanca dio inicio a la campaña de vacunación escolar 2026 y extendió la inmunización contra la influenza a toda la población sin restricciones.

El Hospital San José de Casablanca informó el inicio de la Vacunación Programática Escolar 2026, una estrategia impulsada por el Ministerio de Salud que busca proteger a niños, niñas y adolescentes contra enfermedades prevenibles mediante inmunización.

La estrategia está dirigida a estudiantes de distintos niveles educacionales. Los alumnos de 1° y 8° básico recibirán la vacuna DTPa, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsiva (coqueluche). En tanto, los estudiantes de 4° básico serán inmunizados con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), administrada en dosis única.

Paralelamente, por instrucción ministerial, se está realizando la puesta al día de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP) para estudiantes de 1° básico y preescolares que aún tengan pendiente la dosis correspondiente a los tres años de edad.

A estas acciones se suma una importante medida para la comunidad: a partir del 23 de julio, la vacunación contra la influenza se amplía a toda la población, sin distinción de grupos objetivos, permitiendo que cualquier persona pueda acceder gratuitamente a esta inmunización.

“La vacunación sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades, reducir hospitalizaciones y evitar complicaciones graves. Invitamos a toda la comunidad a acercarse a nuestro vacunatorio y proteger su salud y la de sus seres queridos”, comentó el director del recinto, Horacio López.

El vacunatorio del Hospital San José de Casablanca atiende en horario continuado de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas, y los viernes de 08:30 a 15:00 horas.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

