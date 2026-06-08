Hospital de Quilpué logra 100% de inmunización de recién nacidos contra el Virus Sincicial

Cargando... Cargando...

El centro asistencial también registra un avance del 63% en la vacunación de sus funcionarios contra la influenza y continúa con la inmunización en la comunidad, priorizando a los grupos de riesgo.

El Hospital de Quilpué ha alcanzado el 100% de inmunización de los recién nacidos en su Maternidad con Nirsevimab, un anticuerpo esencial que los protege contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Desde el 1 de marzo, 267 recién nacidos han sido inmunizados con este anticuerpo, que proporciona protección inmediata frente a cuadros graves asociados a esta enfermedad.

Marcela González, pediatra infectóloga, enfatizó la importancia de inmunizar a los niños contra enfermedades respiratorias, especialmente durante el invierno, para asegurar una protección tanto individual como comunitaria. Este recurso, gratuito para todos los niños nacidos entre octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, ha demostrado ser crucial para reducir hospitalizaciones y secuelas, sin registrar efectos adversos graves.

“Es importante que haya una inmunización tanto personal como poblacional, que haya una buena tasa de cobertura. Esto significa que la mayor cantidad posible de niños que deben estar inmunizados efectivamente lo estén, para que así también puedan proteger al resto de la comunidad”, afirmó la especialista, destacando que Chile es pionero en la aplicación de este anticuerpo desde hace dos años.

La infectóloga agregó que “Esta es una intervención que, la verdad, es invaluable. Es un medicamento que no es barato, que no está disponible en otros países, y al que nosotros tenemos acceso gratuito para toda la población. Entonces, es muy importante aprovecharlo, porque puede evitar en los primeros años de vida una hospitalización, una conexión a ventilación mecánica de un bebé”.

Protección contra la influenza en el personal y la comunidad

En cuanto a la campaña de vacunación anual, el Hospital de Quilpué ha logrado un 63% de cobertura entre sus funcionarios contra la influenza.

“Es importante porque así generamos inmunidad contra esta enfermedad, que es la influenza. Además, considerando el contacto permanente con pacientes que presentan diversos síntomas respiratorios, esta vacunación nos ayuda a mantenernos protegidos”, señaló Cris Astudillo, enfermera del Vacunatorio del Consultorio Adosado de Especialidades (CAE). Astudillo está a cargo de la vacunación de los equipos de salud, así como de pacientes ambulatorios y hospitalizados.

La enfermera indicó que, aunque la demanda por la vacuna COVID ha sido baja, la comunidad sigue mostrando interés y consulta frecuentemente por las vacunas disponibles.

“Nos estamos enfocando en los grupos de riesgo. Actualmente, los grupos objetivos son las embarazadas, las personas mayores de 65 años, los niños, las personas inmunosuprimidas, los cuidadores y también los profesionales de la salud, quienes pueden acceder a la vacunación contra la influenza”, explicó.

Durante la Campaña de Invierno, se promueven medidas preventivas sencillas contra las enfermedades respiratorias, como la ventilación de espacios, el lavado frecuente de manos y cubrir boca y nariz al toser o estornudar. En este contexto, el Ministerio de Salud impulsa el autocuidado a través de la estrategia #TeamCuidarnos.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.