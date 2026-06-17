Hospital de Quilpué refuerza su equipo médico con la llegada de 20 nuevos especialistas

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El Hospital de Quilpué fortalece su atención con la incorporación de 17 médicos especialistas vía Período Asistencial Obligatorio (PAO), preparándose para la apertura del futuro Hospital Provincial Marga Marga.

El Hospital de Quilpué ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de su equipo médico con la incorporación de una veintena de nuevos especialistas. Estos profesionales reforzarán la atención de salud para los habitantes de la provincia de Marga Marga y preparan a los equipos clínicos para la futura puesta en marcha del Hospital Provincial Marga Marga.

Durante el presente año, el establecimiento ha recibido a 17 médicos y médicas que se incorporaron a través de su Período Asistencial Obligatorio (PAO), y se espera la llegada de otros tres especialistas. Los nuevos profesionales cubrirán diversas áreas clínicas, tanto en atención ambulatoria como hospitalaria, incluyendo Neurología Adulto, Obstetricia y Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Medicina de Urgencia, Medicina Familiar y Otorrinolaringología.

La Dra. Ximena Freitte, subdirectora de Gestión Asistencial del Hospital de Quilpué, destacó la importancia de esta incorporación: “Es muy importante para nosotros recibir nuevos especialistas, porque nos permite entregar una mejor atención a nuestros pacientes, quienes muchas veces esperan durante mucho tiempo por una consulta, tratamiento o intervención con estos profesionales. Ellos llegan a reforzar la atención, y creo que también es una forma de devolver la mano a esos mismos pacientes que fueron fundamentales en nuestra formación.”.

La Dra. Paula Jameux Quitral, especialista PAO en Ginecología y Obstetricia, expresó su entusiasmo por el cambio desde Santiago a Quilpué, señalando: “Estoy muy entusiasmada y con muchas expectativas de crecer profesionalmente junto al hospital. Desde mi llegada he sentido un gran acompañamiento y una preocupación genuina por nuestras proyecciones y por todo lo que podemos aportar a la comunidad, especialmente en esta etapa tan importante de preparación hacia el nuevo hospital”.

Por su parte, el Dr. Pezo, médico PAO de Medicina Interna, valoró la oportunidad de continuar su vocación de servicio en Quilpué, donde previamente se desempeñó en la Unidad de Emergencia. “Trabajar durante estos años en la Urgencia del Hospital de Quilpué me permitió conocer el gran talento humano que existe en este hospital, y eso me motivó a seguir creciendo profesionalmente aquí. Mi objetivo es continuar entregando un trato digno y de calidad a los pacientes, ahora también desde la atención hospitalizada, y seguir especializándome para aportar cada vez más a la comunidad”. El Dr. Pezo también manifestó su interés en el área de la cardiología, dada la creciente población longeva en la provincia.

La Dra. Paula Pacheco, nueva especialista PAO en Pediatría, se mostró feliz y expectante por su integración: “Mi principal motivación es aportar a la salud de los niños, niñas y adolescentes de Quilpué y de toda la provincia de Marga Marga, entregando lo mejor de mí y contribuyendo a mejorar la atención de nuestros pacientes”. La profesional también resaltó las oportunidades que brindará el futuro Hospital Provincial Marga Marga para el desarrollo de la especialidad pediátrica.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.