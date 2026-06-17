Hospital de San Felipe realiza primera esterilización con asistencia robótica

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El recinto médico de la Quinta Región implementó la tecnología MARS de Levita Magnetics para cirugías mínimamente invasivas, prometiendo menos dolor y recuperación más rápida.

El Hospital San Camilo de San Felipe ha logrado un avance significativo al concretar la primera esterilización laparoscópica asistida por el sistema robótico MARS, desarrollado por la empresa Levita Magnetics. Esta incorporación tecnológica marca el inicio de una nueva era en el recinto médico, alineándose con la tendencia de cirugías con menos incisiones, menor dolor y una recuperación más acelerada para los pacientes.

La intervención, liderada por el Dr. Pablo Staing, jefe del Servicio de Ginecología, se llevó a cabo de manera exitosa. El profesional destacó que la tecnología permite optimizar el trabajo quirúrgico, ya que uno de los brazos robóticos asume la función de un segundo especialista, facilitando la labor del equipo.

La paciente intervenida mostró una evolución favorable en el postoperatorio inmediato, lo que subraya los beneficios de este tipo de cirugía mínimamente invasiva. En esta primera intervención ginecológica de su tipo en el hospital, se contó con la colaboración del Dr. Ignacio Robles, cirujano vinculado al Hospital San Borja y Clínica Alemana, y responsable del área científica de Levita Magnetics. El Dr. Robles enfatizó que la tecnología no solo reduce el número de incisiones, sino que también mejora la experiencia del paciente, pudiendo llegar a dejar solo una pequeña cicatriz de 10 milímetros.

Levita Magnetics, empresa de tecnología médica con sede en Silicon Valley, fue fundada por el cirujano chileno Dr. Alberto Rodríguez-Navarro. Su plataforma utiliza un imán externo para controlar una pinza magnética dentro del abdomen, eliminando la necesidad de incisiones abdominales adicionales y acelerando la recuperación postoperatoria.

El Dr. Alberto Rodríguez-Navarro, CEO y Fundador de Levita Magnetics, expresó que este hito en el Hospital San Camilo representa un paso crucial en el desarrollo quirúrgico del establecimiento y en la modernización de sus servicios. “Creamos esta tecnología para resolver un problema concreto: el dolor que sufren los pacientes tras las incisiones. Gracias a la cirugía magnética logramos eliminar las molestias sin sacrificar seguridad y eficacia”, afirmó. El logro en San Felipe, junto a otras intervenciones realizadas en el país, demuestra la eficacia del sistema robótico MARS en la práctica clínica real.

Este avance posiciona al Hospital San Camilo como un referente en el desarrollo quirúrgico nacional y reafirma su compromiso con la mejora continua de la atención en salud, integrando herramientas que impactan positivamente en la calidad de vida de las personas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.