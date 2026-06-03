Hospital del Salvador y APS se unen para fortalecer el diagnóstico y cuidado de la esquizofrenia

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Profesionales de Valparaíso y San Antonio participaron en una jornada de capacitación para mejorar la atención de personas con esquizofrenia, enfatizando el diagnóstico precoz y los cuidados integrales.

Con una amplia convocatoria de profesionales de la Atención Primaria de Salud (APS) de las provincias de Valparaíso y San Antonio, se llevó a cabo la segunda versión de la jornada de capacitación “Desafíos del diagnóstico y cuidados integrales de las personas con esquizofrenia en la Atención Primaria de Salud”. Esta iniciativa buscó fortalecer las competencias de los equipos de salud y promover una atención más oportuna, integral y humanizada.

La actividad, desarrollada los días 28 y 29 de mayo, fue organizada en conjunto por la Unidad de Trastornos Psicóticos del Hospital del Salvador (UTP), el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) y el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Valparaíso. Reunió a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y terapeutas ocupacionales de distintos establecimientos de atención primaria, consolidándose como un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias dentro de la red de salud mental.

Uno de los principales objetivos de la capacitación fue mejorar la sospecha diagnóstica precoz de la esquizofrenia, permitiendo que las personas accedan tempranamente a tratamientos especializados y a mayores oportunidades de recuperación, inclusión social y calidad de vida.

La jefa de la Unidad de Trastornos Psicóticos del Hospital del Salvador, Dra. Vanessa Acuña, destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles de atención. “La actividad contó con una amplia participación de profesionales de atención primaria, quienes tuvieron una participación muy activa. Además de recibir conocimientos relacionados con el diagnóstico precoz y otros aspectos relevantes de la esquizofrenia, se generó un valioso intercambio de experiencias entre los equipos de APS y el equipo especialista de nuestra unidad”, señaló.

Las exposiciones estuvieron a cargo del equipo de la UTP del Hospital del Salvador, quienes compartieron herramientas diagnósticas, estrategias terapéuticas y experiencias de intervención. Las jornadas combinaron contenidos teóricos y ejercicios prácticos, abordando desafíos clínicos y psicosociales asociados a la esquizofrenia, y fortaleciendo las herramientas para una atención más oportuna, integral y centrada en las personas a través del análisis de casos clínicos y el trabajo grupal.

“Fue una actividad inspiradora que nos deja la invitación mutua a mantenernos en contacto y generar nuevas iniciativas de trabajo conjunto. El objetivo común es seguir fortaleciendo la red y ofrecer una atención cada vez más integral y de mejor calidad para nuestros usuarios y usuarias”, agregó la especialista.

Esta iniciativa resalta el valor del trabajo colaborativo entre la red asistencial y el mundo académico, creando espacios de formación continua que fortalecen las competencias de los equipos de salud y favorecen una atención más oportuna, integral y centrada en las personas que viven con esquizofrenia y sus familias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.