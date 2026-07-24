Hospital Dr. Eduardo Pereira lidera investigación científica sobre resistencia a antibióticos

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El Dr. Rubén Muñoz Rocha, infectólogo del Hospital Dr. Eduardo Pereira, participó en un estudio internacional sobre la evolución de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en la región.

El jefe de la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) del Hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP), médico infectólogo Dr. Rubén Muñoz Rocha, participó como investigador en el estudio “Dinámica de la resistencia a carbapenémicos en aislados clínicos de Pseudomonas aeruginosa del hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso”, recientemente publicado en la reconocida revista científica especializada “Journal of Global Antimicrobial Resistance”.

Este estudio fue realizado colaborativamente entre el establecimiento y el académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Jorge Olivares Pacheco, bajo el enfoque “Una Salud” de la OMS. La investigación analizó cómo ha evolucionado, entre 2019 y 2024, la resistencia de esta bacteria y sus distintas variantes a algunos de los antibióticos más utilizados para tratar infecciones graves.

“En el equipo de Control de Infecciones del hospital, queríamos investigar estas bacterias que son muy resistentes y que pueden provocar meningitis, sinusitis, neumonía, infecciones en el abdomen, en la piel e infecciones pulmonares graves”, comentó el Dr. Muñoz, agregando que “son bacterias que rápidamente hacen resistencia a los antibióticos; son muy comunes en las regiones donde hay agua y mar, en los puertos. Por eso nos empezó a preocupar y empezamos a estudiar el comportamiento de estas bacterias junto al Dr. Jorge Olivares”.

Sobre el impacto clínico de este trabajo, el especialista recalcó que “la importancia es que sabiendo con exactitud los perfiles de susceptibilidad de las pseudomonas, podemos aplicar un tratamiento muy efectivo y desde el primer día, tenemos la certeza de qué antibiótico y en qué dosis exacta puedo administrar y de esta manera, además, el paciente tiene estadías más cortas. En el fondo, esto implica que el paciente tiene mejor pronóstico y tasa de sobrevivencia”.

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