Hospital Dr. Gustavo Fricke dictó taller de autorregulación para crisis emocionales

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La instancia abierta a la comunidad contó con una gran convocatoria e interés en aprender nuevas herramientas para momentos de angustia.

Con notable participación contó el primer “Taller de autorregulación para crisis emocionales y momentos de angustia” realizado por el Equipo Asertivo Comunitario del Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, como parte de las estrategias de acercamiento con la población en temáticas de salud mental.

A la instancia asistieron educadoras, personas con diagnósticos de salud mental y madres entre otros, que agradecieron la temática, y el poder sumar nuevas herramientas para lidiar con desregulaciones personales, familiares o ajenas.

Dayna Fuentes, una de las asistentes destacó la capacidad de identificar sentimientos y emociones de mejor manera gracias al taller. “Invito a la comunidad a que participe porque uno va conociendo las emociones, reconociéndolas y respetándolas, para así estar uno consigo misma: más tranquila y poder llevarlo en todo ámbito. Y al estar uno bien y tranquila, puede ayudar al resto, como mamá, persona y terapeuta”.

Otra de las participantes fue Lidia Riveros, quien vino desde Curauma por el interés que le generó el tema. “Lo necesitaba mucho porque estaba muy mal con una depresión terrible y estoy feliz de haber participado en este curso porque recordé la esencia de lo que uno es como persona. Encuentro excelente la idea de que el hospital haga este tipo de terapias para todo tipo de personas porque la vida es muy difícil y a veces no logramos salir solas y nos entregan técnicas que a lo mejor sabíamos cuando éramos jóvenes, porque por ejemplo yo hice meditación trascendental, yoga, muchas cosas, pero cuando uno está triste se te olvida todo, así que agradezco al hospital”.

La actividad estuvo a cargo de la enfermera supervisora del Equipo Asertivo Comunitario, Nicole Villalobos, quien detalló el propósito de este encuentro que será el primero de un ciclo de talleres. “Este fue el primero de una serie que vamos a estar ofreciendo a la comunidad, todos con el foco de la promoción de la salud mental. La idea es que los talleres no sean solo expositivos, sino que sean bien interactivos y prácticos para que las personas puedan participar también y puedan dar su opinión, contar sus vivencias y que así el grupo también se pueda nutrir de las experiencias de otro”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.