Hospital Dr. Gustavo Fricke fortalece la formación médica para futura Unidad de Diálisis de La Ligua

Cargando... Cargando...

Un programa de capacitación para 15 médicos EDF permitirá descentralizar la atención renal, acercando esta prestación esencial a los pacientes de la provincia de Petorca.

Con el objetivo de robustecer las capacidades asistenciales en la red pública, el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar ha puesto en marcha un programa de formación especializado para 15 médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) del Hospital San Agustín de La Ligua. Esta iniciativa busca dotar a los profesionales de las competencias clínicas necesarias para operar la futura Unidad de Diálisis del establecimiento de La Ligua, actualmente en fase de implementación.

El programa contempla rotaciones mensuales en la Unidad de Diálisis del Hospital Fricke, donde los médicos se instruyen en el manejo integral de pacientes con enfermedad renal crónica. El Dr. David Barrero, jefe de la unidad, explicó que el proyecto surgió de un trabajo conjunto con el Servicio de Salud: “Decidimos formar a la totalidad de los médicos EDF para que, una vez entre en funcionamiento el nuevo centro, cuenten con las capacidades necesarias para asumir la residencia y otorgar una atención segura y de calidad”.

Por su parte, la subdirectora médica del Hospital San Agustín de La Ligua, Dra. Javiera Galea, destacó el impacto positivo de esta colaboración: “La verdad un siete; nos recibió muy bien el doctor, nos ha explicado todo desde el inicio. El grupo que pasó anteriormente también se fue con una muy buena impresión de acá y de todo el trabajo en red que se está haciendo”. Se proyecta que la nueva unidad, una vez operativa, beneficie a cerca de 72 pacientes con una capacidad de hasta tres turnos diarios.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

