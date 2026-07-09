Hospital Dr. Gustavo Fricke presenta balance de gestión 2025 ante la comunidad

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El director del establecimiento, Juan Carlos Gac, presentó un exhaustivo balance del año, evidenciando una mayor demanda de usuarios acompañada de una mejor gestión respecto a 2024.

El Hospital Dr. Gustavo Fricke del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca efectuó este miércoles 8 de julio su Cuenta Pública Participativa correspondiente a la gestión 2025, instancia en la que el Director Juan Carlos Gac ofreció una presentación exhaustiva que recorrió las distintas áreas del establecimiento, comparando los resultados con los indicadores de 2024.

El balance general refleja un hospital con mayor demanda de usuarios y una gestión más eficiente: los tiempos de espera han disminuido respecto al año anterior, aunque el director reconoció que los niveles actuales siguen siendo insuficientes y constituyen uno de los principales desafíos pendientes: “Los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas bajaron 121 días comparativamente entre el año 2024 y 2025, es decir, los pacientes esperan menos; sabemos que no es suficiente, pero es un avance”, señaló el director del establecimiento de salud.

El Hospital Dr. Gustavo Fricke da cobertura a una población total de 1.153.643 personas, de las cuales 482.915 corresponden al borde costero. Del total, 1.007.373 son beneficiarios de FONASA, lo que equivale al 87% de la población asignada al establecimiento. Para responder a esta demanda, el hospital cuenta actualmente con 560 camas disponibles.

En cuanto a los hitos del año, el Director Juan Carlos Gac subrayó la reacreditación del establecimiento hasta 2028, el cumplimiento de metas clínicas y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad. En innovación, destacó el trabajo para incorporar inteligencia artificial y tecnología robótica en intervenciones quirúrgicas, especialmente en traumatología. Sobre las finanzas, precisó que el esfuerzo se centrará en contener el gasto variable “sin afectar las remuneraciones fijas del personal” ni los gastos directos en fármacos, insumos y atención a pacientes.

Por su parte, la subdirectora de Gestión del Usuario, Sandra Aroca, relevó la reapertura del hospital a la comunidad como uno de los logros más significativos del período. “Logramos la reapertura del hospital a la comunidad. Era algo que estábamos al debe”, afirmó, explicando que se ampliaron los horarios de visita para acercar a los pacientes hospitalizados con sus familias.

Finalmente, Humberto Ventura, Presidente del Consejo Consultivo de Usuarios y Organizaciones, valoró positivamente la jornada: “El Hospital Fricke hoy día es un hospital que se ha acercado a la población”, sostuvo, añadiendo que la cuenta pública fue “muy sólida, muy clara, muy bien puesta”.

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