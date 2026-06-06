Hospital Fricke realizó Feria de Salud Intercultural con pueblos originarios

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El evento contó con la participación de representantes Mapuche, Rapa Nui, Aymara y Diaguita, quienes expusieron sobre medicina tradicional, artesanía y gastronomía, en el marco del mes de los pueblos originarios.

Representantes de los pueblos Mapuche, Rapa Nui, Diaguita y Aymara, integrantes de la Mesa de Salud Intercultural del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, participaron en una Feria Intercultural. La actividad se desarrolló en el contexto del mes de los pueblos originarios y la conmemoración del solsticio de invierno, una fecha significativa que marca el inicio de un nuevo ciclo de renovación y equilibrio con la naturaleza y el espíritu para diversas culturas ancestrales.

Tras el evento, el Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, Juan Carlos Gac, destacó la relevancia de la iniciativa. “Estamos en el mes de la conmemoración de los pueblos indígenas, y el hospital no puede estar ajeno de este trabajo conjunto que en la práctica está haciendo hoy día la medicina tradicional con una medicina alternativa que se origina en nuestros pueblos originarios. El trabajo conjunto, no conceptualizado como adicional o alternativo, sino como complementario, eso es lo que buscamos en el día a día del trabajo en nuestro establecimiento”, afirmó.

Por su parte, Sandra Aroca, Subdirectora de Gestión del Usuario del Hospital Dr. Gustavo Fricke, enfatizó que “este es un hecho bien concreto que nos permite conocer lo que significa la atención intercultural, que no es solo de palabra o desde la teoría. También es una señal muy potente para para poder mostrar que el hospital está abierto a este tipo de atención y que somos parte de una salud intercultural”.

La Lonko Patricia Antillanca, de la Asociación Relmu Rayen Chof Lafken, expresó su satisfacción con la iniciativa. “Para nosotros, como pueblos originarios, nos parece muy bien que el hospital trabaje en conjunto con nosotros. Esto es un avance importante dentro de nuestro pueblo y hacia el hospital. Así que estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto, y con nuestra facilitadora que ha hecho el nexo para que podamos tener una mesa de salud, donde se organicen en conjunto el hospital con los pueblos originarios”, señaló.

Ana Ito, representante del pueblo Rapa Nui, destacó la buena recepción de la gente durante la feria. “Estos espacios son muy importantes porque la gente nos puede conocer. Hay mucha gente que habla de Rapa Nui y no sabe dónde son, quiénes son, qué tenemos, y estas instancias sirven para que podamos mostrar nuestra cultura”, indicó. Abigail Alarcón, Facilitadora Intercultural Indígena del Hospital Gustavo Fricke, añadió que “esta actividad nos permite visibilizar las prácticas culturales, nuestra identidad tanto a través de nuestra vestimenta, medicina, comidas, alfarerías y orfebrerías. Además, es importante para los usuarios del hospital, ya que, se acercan a preguntar, a informarse sobre los diferentes pueblos originarios y pueden ir aprendiendo y conociendo sobre sus culturas, costumbres y medicina”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.