Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde de Limache rinde cuenta pública y proyecta su transformación a Instituto

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La Dra. Alejandra Correa Llantén destacó los avances en indicadores hospitalarios durante 2025 y los pasos clave para consolidar al centro de salud como un referente nacional en geriatría.

En una jornada marcada por la participación ciudadana y de autoridades locales, el Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde de Limache presentó su Cuenta Pública Participativa, instancia donde se dieron a conocer los logros alcanzados en la gestión 2025 y los desafíos estratégicos para el 2026. La directora del recinto, Dra. Alejandra Correa Llantén, enfatizó el compromiso de los funcionarios en la mejora de los indicadores hospitalarios y el camino trazado para convertirse en un Instituto Geriátrico.

Durante su exposición, la Dra. Correa destacó el trabajo interdisciplinario que permitió un incremento del 43% en los egresos hospitalarios y una reducción del 35% en los días de estadía. “Principalmente, queremos destacar el trabajo que estamos haciendo con nuestros adultos mayores, en que aumentamos el número de egresos hospitalarios, y realizamos también un trabajo muy fuerte en mejorar nuestro índice ocupacional y bajar los días de estadía, que es fundamental y que va en directa relación y ayuda de nuestros pacientes”, señaló la autoridad.

El balance también abordó la inversión en infraestructura y equipamiento, destacando una alianza estratégica con Japón que permitió potenciar el área de fonoaudiología. Respecto al futuro del establecimiento, la directora informó que se han destinado 237,3 millones de pesos para estudios preinversionales. “Estamos avanzando en la prefactibilidad, estamos avanzando en el diseño. Lo que nos falta son las carteras de prestaciones, y postular para que se aprueben los recursos para poder llegar a la concreción de este gran proyecto”, concluyó la Dra. Correa.

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