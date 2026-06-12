Hospital Provincial Marga Marga avanza en autorizaciones sanitarias para garantizar atención segura

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El Hospital Provincial Marga Marga está en la etapa de Habilitación para obtener las autorizaciones sanitarias de sus recintos y equipos, un proceso crucial para certificar la seguridad en la atención a pacientes y funcionarios.

El Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme en la obtención de las autorizaciones sanitarias de sus recintos y equipos, así como en las certificaciones de sus funcionarios. Este proceso de Habilitación busca certificar que el establecimiento cuenta con los procesos, recursos y personal necesarios para ofrecer una atención de salud segura, cumpliendo con la normativa vigente.

La autorización sanitaria es un permiso otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud) que verifica el cumplimiento de los requisitos de infraestructura, higiene, seguridad y organización, con el fin de proteger a usuarios y funcionarios, y asegurar el correcto funcionamiento de los establecimientos de salud. Es un requisito obligatorio para operar y requiere un exhaustivo trabajo entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y el Hospital de Quilpué, en coordinación constante con la Seremi de Salud.

Hasta la fecha, se ha completado más del 28% del proceso total, que implica la obtención de 39 permisos y 44 resoluciones sanitarias. Este avance es el resultado de un trabajo en equipo que involucra a la Unidad de Puesta en Marcha, referentes técnicos de diversas unidades clínicas y no clínicas, y áreas como Higiene y Seguridad y Equipos Médicos.

Valeska Parra, Referente del Servicio de Salud para este proceso, destacó los avances en áreas como alimentación, Servicios Dietéticos de Leche y Central de Fórmulas Enterales (SEDIL-CEFE), Anatomía Patológica y equipos de Imagenología. Actualmente, se está trabajando en unidades de apoyo y preparando las unidades clínicas para su presentación ante la Seremi de Salud, enfocándose en el cumplimiento de requisitos ambientales y de equipos.

El proceso también incluye la certificación de funcionarios, verificando que cumplan con los registros necesarios y acreditaciones específicas, como las requeridas para quienes trabajan con radiación ionizante. Posteriormente, se procederá a la autorización sanitaria de las unidades de atención abierta, como Endoscopía, Odontología, Medicina Física y Rehabilitación, y salas de procedimientos. La etapa final antes del Plan de Traslado contemplará la revisión de las Unidades de Emergencia, hospitalización, Paciente Crítico y Parto Integral.

El establecimiento, con 282 camas y 10 pabellones, iniciará sus funciones de manera progresiva. Inicialmente ofrecerá las mismas prestaciones que el Hospital de Quilpué, pero con mayor capacidad resolutiva y espacios modernos para funcionarios, pacientes y familias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.