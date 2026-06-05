Hospital Provincial Marga Marga avanza en su habilitación con traslado de equipos

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El nuevo establecimiento de la red SSVQP ya recibe a los primeros funcionarios y equipos, iniciando capacitaciones y pruebas para garantizar una operación segura y progresiva.

El Hospital Provincial Marga Marga se encuentra en plena etapa de Habilitación, preparando el camino para el Plan de Traslado. Los primeros equipos de trabajo, liderados por la Unidad de Puesta en Marcha del establecimiento, ya se encuentran en las instalaciones.

Sandra Torres, Jefa de Puesta en Marcha, explicó que, además del traslado de áreas clave como TICs e Ingeniería para poner a prueba las condiciones del edificio, ya se ha iniciado la recepción y posicionamiento de equipamiento médico, así como las capacitaciones y pruebas de equipos, siguiendo un cronograma que avanza hacia la siguiente fase: el Plan de Traslado.

“Los equipos técnicos comenzaron ya hace un año el proceso de traslado para hacer el acompañamiento a los AITOS (Asesores de la Inspección Técnica de Obras) y comenzar a conocer el Hospital, su infraestructura, la tecnología y los sistemas. Una vez ocurrido ese proceso, y con la entrega de llaves del Hospital, nos permitió trasladarnos físicamente hacia las dependencias, y eso significa tomar a cargo el funcionamiento. Comenzar la entrega, las recepciones y las capacitaciones, de modo que nos permitan hacernos cargo del 100% de su funcionamiento”, afirmó Torres.

El ambiente entre los funcionarios que ya trabajan en los nuevos espacios es de entusiasmo y optimismo, destacando la amplitud y luminosidad de las nuevas áreas. Marjorie Lombardo, profesional de licitaciones, compartió: “Llevo 2 años trabajando en la Unidad de Licitaciones, y la semana pasada llegué al nuevo Hospital. Es un cambio grande igual, de espacio, más tecnología. Es bien agradable estar acá. Es algo nuevo para todos”.

Por su parte, Gustavo Meza, coordinador de Ingeniería y jefe del Área de Equipos Industriales, señaló: “yo en este proyecto ya llevo prácticamente poco más de 3 años cuando estaba construyendo en obra gruesa, y ahora ya prácticamente terminado, es un cambio significativo, y una comodidad mucho mayor a la que veníamos acostumbrados”.

Plan de Traslado

Según el cronograma, una vez recepcionadas las áreas clínicas y administrativas, mobiliario, enseres y equipos, se procederá con el traslado de las áreas de apoyo diagnóstico, como Laboratorio, Unidad de Medicina Transfusional e Imagenología. “Esto es todo simultáneo, también comienza el traslado de las áreas administrativas, de tal manera de que ya comiencen a realizar su trabajo desde acá”, agregó Sandra Torres.

Una operación segura y gradual

El Hospital Provincial Marga Marga cuenta con una moderna infraestructura de 76.005 m2, compuesta por 8 pisos de altura, un nivel de aisladores sísmicos (NAS) y un helipuerto. Con 282 camas y 10 pabellones, el establecimiento iniciará sus funciones en modalidad “en espejo”, ofreciendo las mismas prestaciones que el actual Hospital de Quilpué, pero con mayor capacidad de resolución y espacios modernos.

Se ha planificado una coordinación proactiva, comunicación y supervisión constante para asegurar un proceso de traslado fluido y efectivo, garantizando que todos los equipos y Unidades estén preparados para ofrecer continuidad, calidad y seguridad en la atención a los pacientes de la Provincia del Marga Marga desde el primer día de apertura.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.