Hospital Provincial Marga Marga implementa estrategia “Buen Vecino” para fortalecer lazos comunitarios

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La iniciativa busca construir una relación colaborativa y permanente con las comunidades cercanas al nuevo establecimiento de salud, promoviendo el diálogo y el trabajo conjunto para abordar los desafíos de su funcionamiento.

El Hospital Provincial Marga Marga, parte de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, ha puesto en marcha su estrategia “Buen Vecino”. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer una relación armoniosa, colaborativa y duradera con las comunidades que residen en el entorno del nuevo centro de salud.

Liderada por la Subdirección de Gestión del Usuario y Participación, la estrategia parte de la premisa de que el hospital será un actor fundamental en el territorio durante las próximas décadas. Por ello, se considera esencial generar desde ahora espacios de diálogo, confianza y cooperación con las organizaciones sociales y vecinales del sector, en preparación para su próxima inauguración.

El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en dos fases: una reunión inicial con dirigentes de barrios aledaños al recinto, donde se expusieron los objetivos y alcances de la estrategia, y un encuentro ampliado posterior que congregó a autoridades y representantes de la comunidad. Entre los asistentes destacaron Haroldo Faúndez, director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca; Gonzalo Azancot, delegado presidencial provincial de Marga Marga; y Jimmy Walker Vergara, director del Hospital de Quilpué.

Durante estas jornadas, se discutieron los principales desafíos que surgirán con la apertura del hospital y se recabaron las inquietudes, expectativas y propuestas de la comunidad respecto a los cambios. Esto sentó las bases para la futura conformación de una mesa barrial de trabajo permanente, que incluirá la participación de otras instituciones relevantes.

Entre los temas abordados se encuentran el tránsito y estacionamiento en el sector, la seguridad, la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, el comercio informal, la infraestructura urbana del entorno, el manejo del ruido y la promoción de una relación respetuosa entre funcionarios, usuarios y vecinos.

Jimmy Walker Vergara, director del Hospital de Quilpué, subrayó la importancia de iniciar esta relación con la comunidad de manera temprana. “Fueron 62 años en la comunidad de Quilpué. Tuvimos que aprender a convivir con nuestros vecinos y con las externalidades positivas y negativas que genera un hospital. Hoy estamos viviendo un nuevo nacimiento, porque nos vamos a instalar en otra comuna y esperamos mantener una relación armoniosa con ella. Es muy importante que nos conozcan, que sepan quiénes son las autoridades del hospital y que nosotros conozcamos a sus dirigentes. El hospital no es una institución ajena; está inserto en la comunidad y quiere ser parte de ella”, afirmó.

Marco Saldías, encargado de Participación, expresó su satisfacción con los resultados del encuentro, considerándolo uno de los primeros acercamientos formales entre el hospital y la comunidad. “Se cumplieron los objetivos que nos propusimos. Pudimos presentar el trabajo que tenemos planificado y sumar también los compromisos de los vecinos para aportar al mejoramiento de la situación del recinto, del entorno y de la atención”, indicó.

Desde la perspectiva de la red asistencial, Haroldo Faúndez, director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, enfatizó la relevancia de la participación comunitaria en la gobernanza del nuevo establecimiento. “Como red asistencial, para nosotros es fundamental tener contacto con la comunidad, escucharlos y que ellos participen en la gobernanza de lo que hacemos. Instalar una infraestructura de esta magnitud genera externalidades y desafíos en el entorno. Hemos recibido aportes importantes de los vecinos y también desafíos que debemos abordar. El compromiso es resolverlos en conjunto”, señaló.

Por su parte, Gonzalo Azancot, delegado presidencial provincial de Marga Marga, destacó que la participación de las comunidades será un elemento constante durante el desarrollo del proyecto. “No existe ninguna posibilidad de que los sectores involucrados queden fuera de este proceso. No solo del inicio del funcionamiento del hospital, sino también de todo lo que vendrá a futuro. El hospital será compartido con la comunidad y eso se refleja en el trabajo que debemos realizar respecto de las externalidades y en el cuidado que tendrá este espacio por parte de los usuarios y de quienes viven en su entorno”, expresó.

La comunidad también valoró positivamente la iniciativa. María Teresa Román, presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Quilpué, resaltó el enfoque innovador de la propuesta. “Transformarse en un buen vecino es una dimensión que pocas veces se considera. El impacto de una institución tan grande en un territorio es significativo y acompañar ese proceso es el camino correcto. Esta mesa permite abordar problemáticas muy locales sin perder la mirada amplia que debe tener la participación ciudadana”, comentó.

Miguel Maldonado, dirigente social y vecino de la población Los Molinos, compartió una opinión similar. “Pudimos dar nuestras opiniones y fuimos escuchados, que es lo más importante. También pudimos aportar con ideas al plan de trabajo para el entorno del hospital. Las vecinas salieron muy contentas porque vieron un acercamiento real hacia quienes vivimos alrededor del recinto”, afirmó.

Fidel Gómez, presidente de la Junta de Vecinos Marga Marga, apreció la instancia de diálogo y colaboración. “Siempre es importante tener una buena comunicación con los vecinos y generar instancias vinculantes con las autoridades. Estamos frente a una infraestructura enorme y sabemos que surgirán desafíos, pero también creemos que trabajando en conjunto se podrán ir resolviendo. Para nosotros es positivo que este hospital esté aquí, cerca de nuestra comunidad”, manifestó.

La estrategia “Buen Vecino” continuará con estas instancias de participación e incorporará progresivamente a nuevos actores, como el Municipio de Villa Alemana, instituciones de seguridad pública y otros organismos vinculados al desarrollo territorial, con el fin de consolidar una red de colaboración que promueva una convivencia armónica entre el nuevo hospital y las comunidades circundantes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.