Hospital Provincial Marga Marga implementa nuevo modelo de atención integral para la mujer
El nuevo recinto hospitalario contará con unidades especializadas y salas de parto integral, orientadas a garantizar una atención humanizada y de calidad en todas las etapas del ciclo vital.
Con el objetivo de reducir las brechas de acceso y mejorar la calidad de vida de las pacientes, el Hospital Provincial Marga Marga ha diseñado un nuevo modelo de atención integral. Este enfoque permitirá realizar desde pesquisas tempranas y diagnósticos, hasta procedimientos de urgencia, integrando normativas como la Ley IVE y la Ley Dominga para ofrecer acompañamiento constante.
Una de las innovaciones más destacadas es la implementación de tres salas de parto integral, que reemplazan el modelo tradicional de separación entre preparto y parto. Estos espacios, ubicados en el tercer piso, están equipados para favorecer el manejo no farmacológico del dolor y permitir el parto vertical, promoviendo un ambiente humanizado e intercultural que facilita el apego.
Natalia Aguirre, Gestora (s) de Matronería del Hospital de Quilpué, destacó la relevancia de este cambio: “Estamos atendiendo cerca de mil partos anuales, eso significa que son más o menos 80 mensuales y esperamos que, con la apertura del Hospital, aumenten, pensando en que un gran volumen de nuestras pacientes se iba a las clínicas privadas a atender sus partos por mayor comodidad, condiciones que no les podíamos entregar en el Hospital de Quilpué, pero sí en el Hospital Provincial Marga Marga”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.