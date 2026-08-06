Hospital Provincial Marga Marga implementa sistema de control centralizado de última generación

Cargando... Cargando...

El nuevo recinto hospitalario incorpora tecnología avanzada para la gestión integral de sus operaciones, garantizando mayor autonomía, eficiencia energética y seguridad para pacientes y funcionarios.

A pocos meses de su apertura, el Hospital Provincial Marga Marga, perteneciente a la red del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQP), ha puesto en marcha un sistema de control centralizado que se posiciona como uno de los más modernos de la región. Esta plataforma de software permite monitorear y administrar en tiempo real todos los aspectos operacionales e industriales del edificio, desde la climatización hasta la gestión energética.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra el manejo de 34 salas de aislamiento con control dual, capaces de alternar entre presión positiva y negativa según las necesidades clínicas. Asimismo, el sistema supervisa la protección eléctrica en áreas críticas como pabellones y unidades de paciente crítico, previniendo riesgos mediante el monitoreo constante de transformadores de aislación.

Isaac Pérez, encargado de Control Centralizado del recinto, explicó que la herramienta permite una gestión proactiva de los equipos: “Podemos ver parámetros de equipamiento crítico, como, por ejemplo, máquinas como los ‘chillers’, que son los enfriadores. Hablamos de máquinas que nos permiten mantener el agua a una temperatura determinada, para entregar una climatización dentro de todo el edificio”. El profesional añadió que el sistema también facilita la predicción de fallas, permitiendo programar mantenciones preventivas para asegurar la continuidad operativa.

En cuanto a la autonomía ante emergencias, el hospital cuenta con una capacidad de respuesta robusta. “En este edificio, de acuerdo a lo que se estableció por proyecto, los grupos electrógenos contemplan 2 tanques principales de combustible, los cuales entregan una autonomía de 72 horas, 3 días. Y en agua potable, si no tuviéramos el suministro por parte de la empresa distribuidora, tenemos 4 estanques, 4 piscinas de agua potable, las cuales son de una dimensión de aproximadamente, 180.000 litros y ellas proveen al menos 2 días de suministro”, detalló Pérez.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

