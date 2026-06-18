Hospital Provincial Marga Marga implementa tecnología de última generación en ciberseguridad y vigilancia

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Sistemas informáticos, de ciberseguridad y circuitos de control centralizado garantizarán la protección de pacientes, funcionarios y datos en el nuevo recinto de salud.

En línea con las necesidades de la comunidad de la Provincia, el Hospital Provincial Marga Marga avanza en su proceso de puesta en marcha, con la implementación de sistemas tecnológicos de última generación para la protección de usuarios, funcionarios e institucionales. Y esto parte con la protección de los datos clínicos de los pacientes que circularán por más de 3 mil equipos – entre computadores fijos y móviles e impresoras.

Así lo explica Rolando Carvallo, Jefe de la Unidad Informática del Hospital de Quilpué, quien junto a su equipo técnico ya están instalados en el nuevo recinto para habilitar la conectividad, los sistemas y el equipamiento que requiere la atención de casi medio millón de personas de las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué, que es la población total asignada al nuevo establecimiento que integran la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca.

Las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que se están instalando en el establecimiento aplican a todas las herramientas digitales, software e internet que se utilizan para optimizar la atención y la gestión de pacientes. “Tenemos que desplegar más de 3 mil equipos, eso significa que son 1.160 computadores, 300 impresoras. O sea, los volúmenes que vamos a manejar son muy altos, pero también tenemos que ver todo el tema de conectividad, que hoy es súper importante, en donde tenemos el enlace principal, secundario, el enlace satelital en casos de emergencia”, explica Carvallo.

El objetivo principal no es solo mantener la conectividad sino implementar distintos software de última generación orientados a la ciberseguridad, que protegen los datos de salud y garanticen el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria ante posibles ataques externos e instalar sistemas como el procesamiento de exámenes de laboratorio y la ficha electrónica de los pacientes.

En el ámbito hospitalario, la ficha clínica electrónica garantiza acceso inmediato al historial de salud del paciente, reduce errores de transcripción, y elimina la duplicidad de datos. Además, protege la información contra pérdidas o deterioro y respeta la confidencialidad de los datos. Incluso reduce el uso de papel y de espacios físicos para almacenaje.

“Preparando el escenario, preparando que todo esto funcione y que a todo nuestro personal clínico le sea mucho más fácil la tarea de moverse dentro de este gran establecimiento y siempre tener conectividad, contar con el dato, estar bien informado y tener todo bien actualizado”, afirma Rolando Carvallo, comprometiendo todas las capacidades de su equipo en esta tarea que impactará en la labor de más de 2 mil personas diariamente, cuando el nuevo Hospital esté plenamente poblado.

Para extender esta protección a todos los recintos sanitarios, se está implementando un moderno sistema de vigilancia y control de accesos en el nuevo Hospital, con tecnología avanzada y mayor seguridad para usuarios y personal. Se trata de un circuito interno con 430 cámaras distribuidas en ascensores, salas de aislamiento, estacionamientos, recintos técnicos, salas de espera y vías de evacuación, incluidos dispositivos de videovigilancia robótica controlados de forma remota desde sala de monitoreo (PTZ).

Jonathan Alfaro, Encargado de Corrientes Débiles del Hospital Provincial Marga Marga destaca que la envergadura y las condiciones de los nuevos espacios tienen requerimientos superiores a los actuales. “Tenemos un circuito cerrado de televisión completo, que cuenta con PTZ, cámaras de ascensores, cámaras de estacionamiento, y muchas cámaras perimetrales. Tenemos, además, un circuito de control de acceso que contempla alrededor de 450 puertas. Por lo tanto, el flujo dentro del establecimiento va a ser controlado. Queremos darle la tranquilidad también a la ciudadanía de que los flujos van a estar abiertos para ellos”, finaliza el ingeniero.

De esta forma, en términos de seguridad y ciberseguridad, avanza la habilitación del Hospital Provincial Marga Marga que entregará salud a una población aproximada de 500 mil personas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué a través de la labor clínica y no clínica de 2 mil trabajadores sanitarios. Un desafío que requiere garantizar la protección de las personas y los datos de manera comprometida y profesional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.