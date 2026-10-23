Hospital Provincial Marga Marga implementa tecnología de vanguardia en su Unidad de Esterilización

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El nuevo recinto hospitalario incorpora equipos de alta capacidad y sistemas de desinfección de última generación para garantizar la seguridad en procedimientos clínicos y quirúrgicos.

La Unidad de Esterilización del Hospital Provincial Marga Marga ha iniciado la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones, las cuales cuentan con tecnología de punta diseñada para asegurar que todo el instrumental médico y quirúrgico esté libre de contaminantes microbianos. Este avance es considerado un componente vital para elevar los estándares de calidad y seguridad en las atenciones, exámenes e intervenciones del centro asistencial.

Margarita Cisternas, supervisora de la Unidad de Esterilización, destacó la importancia de estos procesos centralizados y estandarizados. “El proceso de esterilización es fundamental para todos los procesos quirúrgicos y procedimientos en general que se hacen en el Hospital. Esto garantiza la seguridad de los pacientes y también del equipo clínico, al procesar el material y hacer que se elimine toda forma de vida microbiana previo a su uso”, señaló.

La implementación tecnológica incluye tres autoclaves de vapor de alta presión con una capacidad total de 3.000 litros, esterilizadores de baja temperatura por plasma, lavadoras termo desinfectadoras, lavadoras ultrasónicas y equipos especializados para la desinfección de endoscopios. Además, el recinto cuenta con una planta de tratamiento de agua exclusiva que asegura la continuidad operativa de los equipos y un flujo de trabajo constante para el personal clínico.

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