23/10/2026
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Región de ValparaísoSalud

Hospital Provincial Marga Marga implementa tecnología de vanguardia en su Unidad de Esterilización

Marcelo Andrade Saez

El nuevo recinto hospitalario incorpora equipos de alta capacidad y sistemas de desinfección de última generación para garantizar la seguridad en procedimientos clínicos y quirúrgicos.

Equipos de esterilización de última generación instalados en el Hospital Provincial Marga Marga.

La Unidad de Esterilización del Hospital Provincial Marga Marga ha iniciado la puesta en marcha de sus nuevas instalaciones, las cuales cuentan con tecnología de punta diseñada para asegurar que todo el instrumental médico y quirúrgico esté libre de contaminantes microbianos. Este avance es considerado un componente vital para elevar los estándares de calidad y seguridad en las atenciones, exámenes e intervenciones del centro asistencial.

Lavadoras ultrasónicas y equipamiento tecnológico en la nueva unidad hospitalaria.

Margarita Cisternas, supervisora de la Unidad de Esterilización, destacó la importancia de estos procesos centralizados y estandarizados. “El proceso de esterilización es fundamental para todos los procesos quirúrgicos y procedimientos en general que se hacen en el Hospital. Esto garantiza la seguridad de los pacientes y también del equipo clínico, al procesar el material y hacer que se elimine toda forma de vida microbiana previo a su uso”, señaló.

Instrumental clínico preparado para el proceso de esterilización.

La implementación tecnológica incluye tres autoclaves de vapor de alta presión con una capacidad total de 3.000 litros, esterilizadores de baja temperatura por plasma, lavadoras termo desinfectadoras, lavadoras ultrasónicas y equipos especializados para la desinfección de endoscopios. Además, el recinto cuenta con una planta de tratamiento de agua exclusiva que asegura la continuidad operativa de los equipos y un flujo de trabajo constante para el personal clínico.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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