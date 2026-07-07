Hospital Provincial Marga Marga implementará nuevos modelos de atención centrados en el paciente

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El recinto hospitalario prepara su apertura gradual con protocolos que buscan una atención más integral, fluida y coordinada con la red asistencial.

A pocos meses de su apertura gradual, el Hospital Provincial Marga Marga se encuentra trabajando en la definición de sus nuevos modelos de atención. Estos protocolos, que entrarán en vigencia durante el último trimestre de este año, buscan organizar las prestaciones de salud bajo un enfoque ecosistémico, donde el “viaje del paciente” sea fluido, eficiente y esté integrado a sus requerimientos específicos.

María Angélica Gutiérrez, referente clínico de la Unidad de Puesta en Marcha, explicó que el objetivo es que cada funcionario trabaje con el paciente y su familia como eje central. “Desde el momento en que el paciente pisa el establecimiento, ¿cómo lo atiendo? ¿dónde lo derivo? ¿quién lo atiende? ¿cómo lo derivo a cada uno de los servicios clínicos? ¿quién le asigna la cama? Esto es un proceso, un engranaje completo que permite trabajar en forma coordinada”, señaló la enfermera.

El nuevo enfoque representa un cambio de paradigma, dejando atrás la visión centrada exclusivamente en la enfermedad para priorizar las necesidades, el entorno y los derechos de las personas. Además, el modelo contempla una estrecha articulación con la Atención Primaria de Salud y la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, garantizando la continuidad de la atención para los habitantes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué.

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