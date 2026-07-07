08/07/2026
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Región de ValparaísoSalud

Hospital Provincial Marga Marga implementará nuevos modelos de atención centrados en el paciente

Marcelo Andrade Saez

El recinto hospitalario prepara su apertura gradual con protocolos que buscan una atención más integral, fluida y coordinada con la red asistencial.

Instalaciones del área de partos del nuevo Hospital Provincial Marga Marga.

A pocos meses de su apertura gradual, el Hospital Provincial Marga Marga se encuentra trabajando en la definición de sus nuevos modelos de atención. Estos protocolos, que entrarán en vigencia durante el último trimestre de este año, buscan organizar las prestaciones de salud bajo un enfoque ecosistémico, donde el “viaje del paciente” sea fluido, eficiente y esté integrado a sus requerimientos específicos.

María Angélica Gutiérrez, referente clínico de la Unidad de Puesta en Marcha del Hospital Provincial Marga Marga.

María Angélica Gutiérrez, referente clínico de la Unidad de Puesta en Marcha, explicó que el objetivo es que cada funcionario trabaje con el paciente y su familia como eje central. “Desde el momento en que el paciente pisa el establecimiento, ¿cómo lo atiendo? ¿dónde lo derivo? ¿quién lo atiende? ¿cómo lo derivo a cada uno de los servicios clínicos? ¿quién le asigna la cama? Esto es un proceso, un engranaje completo que permite trabajar en forma coordinada”, señaló la enfermera.

Vista de la estación de enfermería y áreas de atención del nuevo recinto hospitalario.

El nuevo enfoque representa un cambio de paradigma, dejando atrás la visión centrada exclusivamente en la enfermedad para priorizar las necesidades, el entorno y los derechos de las personas. Además, el modelo contempla una estrecha articulación con la Atención Primaria de Salud y la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, garantizando la continuidad de la atención para los habitantes de Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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