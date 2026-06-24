Hospital Provincial Marga Marga incorpora equipamiento de última generación en imagenología

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Con una inversión superior a los 35 mil millones de pesos de financiamiento ministerial, el nuevo recinto incorpora equipos de alta gama, fortaleciendo su capacidad diagnóstica.

El Hospital Provincial Marga Marga avanza a paso firme hacia la etapa final de implementación, con más de 30 mil ítems de equipamiento ya instalados. El proceso de adquisición de equipos, iniciado en 2023, se encuentra actualmente en la última fase de recepción y puesta en funcionamiento, calibración y pruebas, lo que permitirá fortalecer la red de alta complejidad del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y mejorar significativamente la atención de los pacientes en las distintas especialidades médicas.

Esencial en el nuevo Hospital es el área de imagenología, donde se realizó una importante inversión en tecnología de alta gama, orientada a diagnósticos más precisos, seguros y oportunos. Entre los equipos destacados, se encuentra el primer resonador magnético nuclear de un establecimiento público de la Provincia, considerado uno de los más modernos de la región, cuya inversión alcanza aproximadamente los 2 mil millones de pesos, incluyendo infraestructura especializada, monitores y equipamiento asociado.

Víctor Villalobos, jefe del Subdepartamento de Equipos Médicos e Industriales de la red SSVQP, explicó que el proceso ha contemplado la incorporación de equipamiento de alta complejidad y tecnología de última generación. “Hoy día, si hablamos de relevancia, va a tener un gran impacto el equipo de imagenología, principalmente el resonador magnético, que es de última tecnología y que va a permitir cubrir una brecha que hoy día estaba siendo externalizada o cubierta por parte de los Hospitales de alta complejidad de la red. En términos de grandes tecnologías nuevas, vamos a tener un pabellón completamente equipado con la última tecnología que nos va a permitir hacer trabajos de alta especialidad”, reseñó.

El resonador magnético nuclear, como explica Constanza González, coordinadora en terreno de la Unidad de Recepción del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, permitirá realizar estudios funcionales detallados de distintos órganos, gracias a sus bobinas específicas para cada zona anatómica. Además, cuenta con un pórtico amplio de 70 centímetros, diseñado especialmente para brindar mayor comodidad a pacientes que requieren más espacio. “Ya se realizó la primera tanda de capacitaciones para los nuevos profesionales que van a venir a trabajar al Hospital. Por lo cual también, al ser un Resonador nuevo, le va a entregar a la población una prestación que no tenía o por la que tenía que recorrer otras ciudades un poco más lejanas”, destacó.

Imagenología también incorpora un Tomógrafo Axial Computarizado (TAC), con una inversión cercana a los 600 millones de pesos, capaz de generar imágenes de cerebro, tórax y pelvis, entre otras zonas del cuerpo. A ello se suman dos equipos de rayos X osteopulmonares, avaluados en aproximadamente 700 millones de pesos, destinados a estudios traumatológicos y radiografías generales; un equipo de rayos X tele comandado, que combina fluoroscopía y radiología para estudios digestivos con medios de contraste; y un moderno mamógrafo digital, con capacidad para realizar biopsias estereotáxicas en el mismo procedimiento, facilitando el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Makarena Gibert, también asesora de la Unidad de Recepción del SSVQP, destacó que la mayoría de los equipos incorporados cumplen altos estándares de protección radiológica: “Son la última tecnología dentro de lo que se ha adquirido. La mayoría de los equipos permiten hacer una baja radiación en los pacientes, lo que hoy en día es un tema muy importante para cumplir con estándares de protecciones radiológicas”, indicó.

El Hospital Provincial Marga Marga iniciará su operación en “espejo” pero incorporando, además de pabellones equipados para procedimientos de alta complejidad. El objetivo del establecimiento, que se encuentra en plena etapa de habilitación, no solo es mejorar la infraestructura hospitalaria, sino también entregar una atención más humana, moderna e integral, tanto para los pacientes, como para sus familias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.