Hospital Provincial Marga Marga potenciará su Unidad de Medicina Transfusional con nuevo punto de donación

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La implementación de nuevas tecnologías y la apertura de un centro de donación permitirán agilizar la entrega de componentes sanguíneos y reducir los tiempos de espera para los pacientes de la provincia.

Con el objetivo de brindar una respuesta más eficiente a los requerimientos clínicos, el Hospital Provincial Marga Marga fortalecerá su Unidad de Medicina Transfusional. Este avance incluye la implementación de un punto de donación de sangre, una prestación inexistente en el actual Hospital de Quilpué, que permitirá abastecer de manera autónoma a los pacientes de la red provincial.

La unidad, que actualmente gestiona entre 100 y 120 transfusiones de glóbulos rojos mensuales, incorporará equipos de última generación, como agitadores de plaquetas, y reforzará su dotación con un cuarto turno de profesionales. Estas mejoras aseguran la cadena de frío y la trazabilidad de los componentes, eliminando la dependencia del Centro de Sangre de Valparaíso.

Juana Julio, tecnóloga médica y encargada de la unidad, destacó el impacto de esta expansión: “Como equipo nos sentimos muy satisfechos de haber logrado el espacio físico que ha crecido enormemente. La infraestructura nos da mucha satisfacción, al mismo tiempo, el equipamiento ha sido renovado, lo que, evidentemente, garantiza las cadenas de frío para que nuestros productos tengan la calidad que merecen nuestros pacientes”.

El proyecto busca fomentar la donación altruista no remunerada, invitando a funcionarios y familiares a sumarse a esta causa. La unidad, que ya presta servicios a los CESFAM de Villa Alemana, ampliará su cobertura a los dispositivos de Atención Primaria de Limache y Olmué, consolidándose como un pilar estratégico para el funcionamiento de pabellones, urgencias y la Unidad de Paciente Crítico.

“Sin nosotros, no puede funcionar pabellón, no puede funcionar Urgencia, no puede funcionar la Unidad de Paciente Crítico, UPC. ¿Y por qué es esto? Porque son altos requerimientos de sangre que el paciente necesita y que nosotros le aportemos, lo que está perdiendo o lo que no produce”, concluyó la profesional.

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