Hospital Provincial Marga Marga prepara nueva prestación de Otorrinolaringología

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El recinto avanza en la ampliación de su cartera de especialidades con la incorporación de profesionales y la habilitación técnica de sus nuevas instalaciones.

El Hospital Provincial Marga Marga continúa avanzando en la preparación de su futura puesta en marcha con el desarrollo de nuevas prestaciones que ampliarán la capacidad resolutiva de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Una de ellas será Otorrinolaringología, especialidad que comenzará a implementarse a partir del trabajo desarrollado por la primera médica especialista del área que se incorpora al Hospital de Quilpué en el marco del Período Asistencial Obligatorio (PAO).

La llegada de la Dra. Alejandra Álvarez permitió iniciar un proceso de planificación y levantamiento técnico para la creación de esta nueva prestación, que estará disponible en el futuro Centro de Atención Abierta del Hospital Provincial Marga Marga, así como en el área de hospitalización. Como parte de este proceso, la profesional junto a la tecnóloga médica Bianka Pérez están materializando un trabajo técnico en las dependencias del nuevo establecimiento, revisando el equipamiento y las condiciones necesarias para la futura atención.

“El objetivo de la visita es conocer las instalaciones, conocer el equipamiento que ha comprado el servicio, saber en el fondo con qué contamos, qué cosas podemos seguir mejorando y aportando, cómo reubicarnos, reordenarnos un poquitito para sacarle el máximo provecho a todas las instalaciones”, explicó la Dra. Álvarez.

Por su parte, el Dr. Víctor Arancibia, jefe de la Unidad de Emergencia y subdirector médico (s) del Hospital de Quilpué, señaló que la apertura del nuevo recinto será progresiva. “Una vez que nos traslademos al Hospital Provincial Marga Marga, la apertura va a ser progresiva, inicialmente con una cartera de prestaciones muy parecida a la que tenemos en el Hospital de Quilpué”, indicó.

Claudia Santibáñez, jefa del Consultorio de Especialidades, destacó la importancia de esta dupla clínica para el futuro del hospital. “Estamos contentos como hospital y en particular yo como jefatura de Consultorio de Especialidades de contar con horas de médico otorrino. Hoy se incorpora 44 horas de profesional tecnólogo médico en el área otorrino, cuya dupla de trabajo tiene una importante misión: levantar la unidad de otorrino en el hospital, tanto prestaciones ambulatorias como hospitalizadas”, señaló.

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