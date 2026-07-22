Hospital Provincial Marga Marga se prepara para su apertura con altos estándares de innovación y seguridad

Cargando... Cargando...

El nuevo recinto hospitalario, que beneficiará a cerca de 500.000 personas, se encuentra en su etapa final de postventa y ajustes técnicos para garantizar un funcionamiento seguro y de alta complejidad.

El proyecto del Hospital Provincial Marga Marga, cuya construcción comenzó en mayo de 2020, se perfila como una de las obras de mayor envergadura a nivel regional. A pesar de los desafíos logísticos y económicos derivados de la pandemia y conflictos internacionales, el recinto está próximo a abrir sus puertas, completando la red de alta complejidad del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.

Tras la entrega de la obra por parte de la empresa constructora en abril de este año, se inició un riguroso periodo de postventa y garantía. Este proceso permite que la Inspección Técnica de Obras (ITO) y el personal operativo del Hospital de Quilpué verifiquen el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. “En el período de postventa, a medida que se identifican hallazgos, la Inspección Técnica de Obras toma comunicación inmediata con la empresa para que se corrijan y se subsanen dichas observaciones”, explicó la arquitecta Paola Pérez, Jefa de Monitoreo de Proyectos de la Subdirección de Inversiones del SSVQP.

El ingeniero Alfredo Miranda, Inspector Técnico de Obra, destacó que el hospital incorpora tecnologías avanzadas, incluyendo materiales ignífugos y sistemas de infraestructura preparados para contingencias sanitarias. “Los cambios que hicimos en pandemia, nos permiten tener una tremenda infraestructura preparada para cualquier tipo de pandemia, segregando desde la entrada, la Urgencia en zonas de alto estándar con filtros HEPA, presiones negativas, hasta cada uno de los servicios”, señaló Miranda, enfatizando que este es el hospital mejor preparado de la región para enfrentar crisis de salud.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

