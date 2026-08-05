Humedal Los Maitenes Campiche estrena nuevo mobiliario fabricado con madera reciclada

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La iniciativa, desarrollada entre Codelco Ventanas y pescadores locales, permitió transformar 700 kilos de residuos en equipamiento para el avistamiento de aves y educación ambiental.

Un total de 700 kilogramos de madera en desuso fueron recuperados desde el Centro de Acopio Temporal de Residuos No Peligrosos de Codelco División Ventanas, con el fin de ser transformados en nuevo equipamiento para el humedal Los Maitenes Campiche. El acondicionamiento de las áreas de observación con mobiliario urbano y de resguardo busca facilitar el acceso ordenado de la comunidad y el desarrollo de actividades educativas, minimizando el impacto sobre las especies que habitan el cuerpo de agua.

La fabricación de las estructuras estuvo a cargo de la empresa local SEPEVEN, entidad integrada por pescadores de Ventanas. A través de este trabajo de manufactura local, se habilitaron seis bancas, seis barandas de protección y dos basureros, dispuestos en puntos estratégicos del área protegida para brindar mayor seguridad y confort a las delegaciones escolares y visitantes que transitan habitualmente por la zona.

El proyecto se inserta dentro de la estrategia de sustentabilidad y los desafíos de economía circular trazados por la Corporación del Cobre, coincidiendo con las metas operacionales de la División fijadas para este 2026. Esta hoja de ruta busca diversificar las alternativas de valorización de residuos industriales, de modo que materiales que anteriormente eran descartados, retornen convertidos en activos de utilidad tanto para las operaciones de la planta como para el entorno social.

La directora de Ambiente y Territorio de División Ventanas, María Teresa Cortés, señaló que “estamos muy contentos de haber desarrollado esta iniciativa junto al Sindicato de Pescadores de Ventanas, porque refleja nuestro compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo del territorio. Gracias a la reutilización de madera en desuso de nuestra División y al trabajo de proveedores locales, logramos mejorar la infraestructura del humedal Maitenes Campiche, contribuyendo a que más personas puedan conocer y valorar la biodiversidad y el importante patrimonio ambiental de este lugar”.

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