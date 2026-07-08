Inauguran cocina comunitaria que impulsa el emprendimiento en Quillota

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El nuevo espacio permitirá a los emprendedores del rubro de alimentación de la comuna obtener su certificación sanitaria y potenciar sus negocios.

El programa “Sazón Social” inauguró en Quillota una cocina comunitaria completamente equipada, destinada a que emprendedores ligados al rubro de alimentos de la comuna puedan certificar sus productos bajo resolución sanitaria y así contribuir a su comercialización. La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Quillota, Fundación BanAmor y Colbún, con el propósito de fortalecer el emprendimiento local, especialmente el liderado por mujeres jefas de hogar.

El alcalde de Quillota, Luis Mella, destacó que: “Tras un largo proceso, este proyecto finalmente se concreta y abre sus puertas, convirtiéndose en una oportunidad real para nuestros emprendedores. Esta cocina comunitaria permitirá que muchas personas puedan elaborar sus productos en un espacio que cumple con los estándares sanitarios requeridos, facilitando su formalización y fortaleciendo sus negocios”.

Por su parte, el jefe de Comunidades Centrales Zona Centro-Norte de Colbún, Gonzalo Palacios, señaló que: “Estamos muy contentos de inaugurar este proyecto, fruto de un trabajo colaborativo entre distintas instituciones. Más que una infraestructura, esta cocina representa una herramienta concreta para que los emprendedores puedan avanzar en la obtención de la resolución sanitaria, agregando valor a sus productos y generando nuevas oportunidades para el desarrollo de sus negocios”.

Una de las emprendedoras participantes, María Gabriela Camacho, valoró el impacto del programa, indicando que: “Es un día muy importante para todas quienes hemos sido parte de Sazón Social. Contar con una cocina como esta nos permitirá seguir creciendo, trabajar en mejores condiciones y avanzar en la formalización de nuestros emprendimientos”.

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