Inauguran millonarias mejoras en el campo deportivo del Club La Estancilla en Llay Llay

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Tras décadas de espera, el recinto deportivo cuenta ahora con nuevas luminarias y cierre perimetral, beneficiando a toda la comunidad local.

Con una inversión cercana a los 160 millones de pesos, se inauguraron oficialmente las esperadas mejoras en la cancha de La Estancilla. El proyecto, concretado gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso, permitió dotar al recinto con nuevas luminarias, un cierre perimetral y otras obras que lo convierten en uno de los mejores campos deportivos de la comuna del viento.

Este avance representa la culminación del trabajo de años con el municipio y la lucha de décadas de sus socios por contar con un recinto con comodidades dignas para la práctica del deporte. Ahora, tanto la rama masculina, como la infantil y la femenina podrán practicar y entrenar a cualquier hora del día y en un campo con todas las condiciones necesarias para este fin.

“Estamos dando por inaugurada a la luminaria del nuevo estadio de La Estancilla. Queremos agradecer a la municipalidad, a todos nuestros dirigentes, porque esta obra tan importante nos favorece, no solamente a nosotros como jugadores, sino también a la comunidad. Esperando que esto siga evolucionando y siga siendo beneficio para toda la familia estancillana. Estamos muy felices por este avance que beneficia al deporte rural”, señaló Yesenia Hidalgo, jugadora del cuadro femenino del Club Deportivo La Estancilla.

Por su parte, el alcalde Edgardo González Arancibia expresó que: “Estamos contentos hoy día inaugurando un nuevo cierre olímpico y las nuevas luminarias de este campo deportivo, hoy día uno de los más modernos de toda la comuna. Es un proyecto además de largo aliento, desde que regularizamos la cancha hasta ahora, esta inversión que va a mejorar significativamente la forma en que los jóvenes y las mujeres especialmente pueden practicar deporte, especialmente pensando en aquellas personas que trabajan y que solamente pueden ocupar estos recintos en la noche. Así que estamos contentos, agradecidos de este trabajo colaborativo entre el municipio, los dirigentes y el gobierno regional.”

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