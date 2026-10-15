Incubadora Musical de Valparaíso impulsa nuevos singles de cinco proyectos locales

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Cinco artistas porteños lanzaron sus nuevas producciones tras completar un proceso de acompañamiento integral en producción, desarrollo visual y distribución digital.

Cinco proyectos musicales de Valparaíso fueron seleccionados para ser parte de la Incubadora Musical “Valparaíso Ciudad Creativa de la Música”, proceso que culminó con el lanzamiento simultáneo de sus nuevos singles el pasado 30 de septiembre. Zencilla, Ailinashakti, Franuli & Michell, Paulo León y Jorge Purcell participaron en esta instancia gracias a una convocatoria abierta que contempló acompañamiento en distintas áreas vinculadas al desarrollo de sus producciones y su llegada a nuevos públicos.

Esta iniciativa se desarrolló en el marco del trabajo de Valparaíso como Ciudad Creativa de la Música reconocida por la UNESCO, permitiendo entregar herramientas concretas a proyectos locales en distintas etapas de sus carreras. El proceso incluyó producción y postproducción, mezcla y mastering, desarrollo visual, fotografía, diseño, distribución digital y estrategias de difusión.

“Para nosotros como municipio, ser una Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO no es solo un reconocimiento, es un compromiso diario con nuestro ecosistema musical”, explicó Javier Esnaola Vidal, encargado de Fomento Creativo y Punto Focal UNESCO de la Municipalidad de Valparaíso.

Entre los artistas considerados, Zencilla presentó “Soliloquio”, primer single de Piratería Rumbera. Sobre el trabajo desarrollado, afirmó que “fue muy bacán, considero que se deben abrir a más artistas para llegar a más lugares. Es necesario impulsar a la música emergente, hay mucho talento en Valpo que se autogestiona y son excelentes”.

Por su parte, Ailinashakti estrenó “Realidad Virtual”. La artista valoró el impacto del proceso: “Me siento afortunada de haber sido seleccionada para el proceso de incubadora musical de la Municipalidad, porque gracias a esta instancia se dio un siguiente paso en mi carrera musical”.

En tanto, el dúo Franuli & Michell lanzó “Respira”, tema que formará parte de su próximo álbum. “Esta oportunidad nos permitió detenernos y poner especial atención en ‘Respira’, retomando un material que veníamos construyendo desde 2024”, explicaron. Asimismo, Paulo León presentó “Todo se va a otra parte”, destacando que la experiencia permitió “lograr a través de mi música un cierto standard de sonido”. Finalmente, Jorge Purcell estrenó “Fuiste”, señalando que “haber sido seleccionado me significa una gran motivación para seguir con nuevas producciones y también significa una oportunidad para aprender sobre el proceso de post producción”.

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