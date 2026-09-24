INDH de Valparaíso finaliza exitosa Escuela de Formación para Dirigentes Jóvenes

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La iniciativa, desarrollada junto a la Mesa de Derechos Humanos de Valparaíso, capacitó a más de 30 representantes de diversas organizaciones sociales de la región.

Entre el 6 y el 27 de agosto, la sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llevó a cabo la Escuela de Formación en Derechos Humanos para Dirigentes Jóvenes. El ciclo, que se extendió por cuatro jornadas con una asistencia promedio de 33 personas, estuvo dirigido a representantes de federaciones estudiantiles, centros de alumnos, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, clubes deportivos, sindicatos y agrupaciones culturales.

Sobre el impacto de esta instancia, el jefe regional del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, señaló que “este ciclo de formación viene a servir al propósito de que las personas jóvenes conozcan sus derechos y los mecanismos de exigibilidad, de manera que puedan replicar en sus propias organizaciones tanto los conceptos trabajados como la metodología de trabajo, multiplicando el impacto de estos talleres en las comunidades y territorios donde se desenvuelven cotidianamente”.

El programa, organizado en conjunto con la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Valparaíso, abordó temáticas fundamentales como el marco introductorio de los derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los derechos de las diversidades sexo-genéricas. Cabe recordar que, entre sus funciones, el INDH tiene la tarea de difundir el conocimiento de los derechos humanos y promover una cultura de respeto en todo el país.

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