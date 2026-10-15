15/10/2026
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INDH Valparaíso y Artequin Viña del Mar convocan a concurso artístico sobre el derecho al juego

Marcelo Andrade Saez

Estudiantes de educación básica de la región, entre 6 y 13 años, podrán participar con obras que reflejen la importancia del esparcimiento y la recreación.

La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Museo Artequin de Viña del Mar han abierto las postulaciones para el concurso “Jugar es un derecho”. Esta iniciativa busca promover la reflexión y el conocimiento en materia de derechos humanos dentro de las comunidades educativas, enfocándose en el derecho al descanso, al esparcimiento y a la participación en la vida cultural, principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El jefe regional del INDH, Fernando Martínez, destacó la importancia de esta convocatoria: “Es importante que niñas, niños y adolescentes expresen sus experiencias sobre el juego, la recreación, el descanso y el esparcimiento, para hacer visible su mirada. Mediante esta iniciativa esperamos que las comunidades escolares promuevan la reflexión sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

Por su parte, la directora ejecutiva del Museo Artequin Viña del Mar, Geraldine Escobar, señaló: “Es muy relevante generar espacios de creación y reflexión que permitan a la comunidad dialogar en torno a temas tan fundamentales como los derechos humanos. En esta convocatoria, invitamos a crear obras inspiradas en el derecho al juego, un aspecto esencial para el desarrollo y el bienestar de niños y niñas”.

Pueden participar estudiantes de colegios públicos, privados, escuelas libres o educación en casa con domicilio en la Región de Valparaíso, divididos en dos categorías: de 6 a 9 años y de 10 a 13 años. Las obras, que deben ser inéditas y no generadas por inteligencia artificial, pueden realizarse mediante diversas técnicas como pintura, dibujo, collage, escultura o fotografía. El plazo de recepción finaliza el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, enviando el material al correo [email protected].

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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