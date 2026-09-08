08/09/2026
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Inestabilidad en el Paso Los Libertadores tensiona el abastecimiento de alimentos previo a Fiestas Patrias

Marcelo Andrade Saez

La intermitencia en el principal corredor terrestre entre Chile y Argentina desafía la logística de productos clave para la mesa del 18 de septiembre.

Las aperturas y cierres intermitentes del Paso Los Libertadores mantienen bajo presión el transporte de carga entre Chile y Argentina durante septiembre, un periodo crítico donde aumenta la demanda por alimentos de cara a las Fiestas Patrias. Carne, aceites, quesos y diversos productos forman parte del intercambio comercial, sumado al trigo argentino, materia prima esencial para la elaboración de harina y las tradicionales empanadas.

Tras un invierno marcado por diversos paros, la incertidumbre en el corredor ha dificultado la normalización del transporte. Si bien las ventanas operativas han permitido el flujo de camiones, la planificación de viajes y entregas se ha visto severamente impactada. Durante 2025, este corredor movió cerca de US$ 7.050 millones en carga importada, de los cuales US$ 2.012 millones correspondieron exclusivamente a carnes.

Ante este escenario, la tecnología juega un rol fundamental para mitigar los efectos de la espera. “Cuando hay aperturas y cierres permanentes, el desafío es reaccionar rápido. Al tener visibilidad del estado del camión, su consumo de combustible, su telemetría, tiempos de detención y condiciones de la carga se pueden tomar decisiones con información y no simplemente esperar a que cambien las condiciones”, explica Rodrigo Serrano, VP de I+D de Wisetrack.

El transporte de productos refrigerados enfrenta desafíos adicionales, ya que las detenciones prolongadas obligan a mantener los equipos de frío activos, elevando el consumo de combustible y exigiendo un monitoreo constante de la temperatura. “Por eso, en escenarios de alta incertidumbre, la información en tiempo real se vuelve una herramienta crítica”, agrega Serrano. Aunque no existe un riesgo inminente de desabastecimiento, la intermitencia fronteriza presiona los costos y la eficiencia logística en una fecha de alto consumo nacional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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