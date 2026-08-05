Inician estudio para conocer actual estado del Arco Británico y definir los ejes para su conservación

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La iniciativa, que se extenderá por seis meses, busca sentar las bases técnicas para la futura restauración de este emblemático monumento porteño.

Con el objetivo de conocer el estado actual de la estructura y definir los lineamientos para su preservación, se dio inicio al estudio titulado “Levantamiento, análisis y diagnóstico para la preservación y conservación del Arco Británico: Un Monumento Público de Valparaíso y del Centenario de Chile”. Este proyecto permitirá obtener los resultados necesarios para impulsar futuras obras de reparación y resguardo del patrimonio cultural de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por el municipio porteño a través del Departamento de Gestión Patrimonial (DGP), unidad que se adjudicó $14.884.650 en la Convocatoria de Fondos del Patrimonio Cultural 2025 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El trabajo contempla un análisis integral que abarca aspectos históricos, arquitectónicos, sociales y un diagnóstico detallado de la materialidad y estructura interna del monumento.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que “hoy junto al embajador del Reino Unido y a su Cónsul, damos comienzo al proyecto del Arco Británico que tiene distintas etapas. Hemos dado inicio a la etapa número uno que consiste en investigar, con todos los conocimientos de la ingeniería y restauración patrimonial, el estado en que se encuentra el Arco Británico, con el fin de diseñar lo que será su proceso de restauración”.

Por su parte, el embajador del Reino Unido, David Concar, destacó la relevancia del monumento como símbolo de amistad entre ambos países y su impacto en la actividad económica local. “Es un símbolo de amistad entre los dos países, pero también, es importante para la actividad económica de la ciudad en esta área. Para promover a Valparaíso como una atracción turística y apoyar el desarrollo económico de la ciudad”, afirmó.

El Arco Británico, diseñado por los arquitectos A. Azancot y J. Guerra, fue un regalo de la colonia británica a Valparaíso en el marco del Centenario de la República de Chile. La estructura, revestida de mármol, destaca por su león en la cúspide y sus placas conmemorativas dedicadas a figuras históricas como Thomas Cochrane, Bernardo O’Higgins, Robert Simpson y Jorge O’Brien.

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