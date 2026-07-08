Inician obras de proyecto habitacional El Naranjillo para 152 familias en Valparaíso

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Con la instalación de una primera piedra y una cápsula con los deseos de las familias beneficiarias, se dio el vamos a estas obras que serán entregadas en la primera parte del 2028.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por el seremi Marcelo Ruiz, junto a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, inició oficialmente las obras del proyecto habitacional “El Naranjillo”, bajo el Programa de Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS-49, para las 156 familias agrupadas en el comité habitacional Guacolda del sector de Rodelillo.

El titular regional del Minvu destacó la importancia de este avance para la comuna: “El sueño de la casa propia es transversal en Chile y es muy importante para las familias chilenas. En ese sentido, como gobierno y como ministerio para nosotros es muy relevante acelerar el impulso para que más familias puedan sumarse al sueño de la casa propia y esta primera piedra es otro paso más que damos en una comuna tan relevante para la región como Valparaíso”.

El proyecto contempla una inversión cercana a los ocho mil ochocientos sesenta y dos millones de pesos para la construcción de nueve edificios de cuatro y cinco pisos, que incluirán una sala multiuso, estacionamientos, bicicleteros y áreas verdes. La alcaldesa Camila Nieto valoró la iniciativa, señalando que “hoy en Valparaíso estamos generando y estamos ejecutando diversos proyectos de vivienda social y para nosotros es muy positivo porque no solamente reactiva el rubro de la construcción, sino que también le permite a nuestros vecinos y vecinas que se organizan a través de los comités de vivienda ir obteniendo resultados concretos después de años de lucha por la vivienda propia”.

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