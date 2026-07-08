08/07/2026
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Inician obras de proyecto habitacional El Naranjillo para 152 familias en Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

Con la instalación de una primera piedra y una cápsula con los deseos de las familias beneficiarias, se dio el vamos a estas obras que serán entregadas en la primera parte del 2028.

Autoridades y vecinos durante la ceremonia de inicio de obras del proyecto El Naranjillo en Valparaíso.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por el seremi Marcelo Ruiz, junto a la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, inició oficialmente las obras del proyecto habitacional “El Naranjillo”, bajo el Programa de Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS-49, para las 156 familias agrupadas en el comité habitacional Guacolda del sector de Rodelillo.

Autoridades y beneficiarios realizan la postura de la primera piedra en el terreno del proyecto.

El titular regional del Minvu destacó la importancia de este avance para la comuna: “El sueño de la casa propia es transversal en Chile y es muy importante para las familias chilenas. En ese sentido, como gobierno y como ministerio para nosotros es muy relevante acelerar el impulso para que más familias puedan sumarse al sueño de la casa propia y esta primera piedra es otro paso más que damos en una comuna tan relevante para la región como Valparaíso”.

Maquinaria pesada trabajando en el terreno donde se construirán los nuevos departamentos.

El proyecto contempla una inversión cercana a los ocho mil ochocientos sesenta y dos millones de pesos para la construcción de nueve edificios de cuatro y cinco pisos, que incluirán una sala multiuso, estacionamientos, bicicleteros y áreas verdes. La alcaldesa Camila Nieto valoró la iniciativa, señalando que “hoy en Valparaíso estamos generando y estamos ejecutando diversos proyectos de vivienda social y para nosotros es muy positivo porque no solamente reactiva el rubro de la construcción, sino que también le permite a nuestros vecinos y vecinas que se organizan a través de los comités de vivienda ir obteniendo resultados concretos después de años de lucha por la vivienda propia”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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