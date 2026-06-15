Inician proyecto solar que reduce costos de agua rural en Putaendo

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Proyecto forma parte de una cartera regional de soluciones energéticas para APR y SSR, con una inversión de 40 millones de pesos.

En el sector Rinconada de Guzmanes, comuna de Putaendo, se realizó la ceremonia de primera piedra del proyecto fotovoltaico para el Servicio Sanitario Rural (SSR). Esta iniciativa es la primera en concretarse tras el Estudio de Sistemas Fotovoltaicos desarrollado por la Mesa Técnica de Energía de la Región de Valparaíso.

El proyecto, financiado por SUBDERE Valparaíso con una inversión cercana a los 40 millones de pesos, permitirá reducir significativamente los costos energéticos del sistema, cuya cuenta eléctrica supera actualmente el millón de pesos mensuales. Asimismo, fortalecerá la seguridad y continuidad del abastecimiento de agua potable para la comunidad rural del sector.

La actividad contó con la participación del SEREMI de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada; el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz; la Jefa de la División de Municipalidades de SUBDERE, María José Puigrredón; la Jefa de la Unidad Regional SUBDERE Valparaíso, Susanne Spichiger; la presidenta del SSR Rinconada de Guzmanes, Sara Gómez; además de concejales y vecinas y vecinos del sector.

El SEREMI de Energía, Celso Quezada, destacó la relevancia estratégica del proyecto, señalando que “este proyecto no solo generará ahorro económico y energético, sino que también permitirá mejorar la continuidad operacional de los sistemas, evitando que las comunidades vean interrumpido el suministro de agua por cortes eléctricos”.

Por su parte, el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, valoró el impacto directo en la comunidad: “Esta planta fotovoltaica permitirá reducir los costos energéticos del sistema, lo que se reflejará directamente en las cuentas de los cerca de 800 usuarios del comité”.

Desde SUBDERE Valparaíso, su jefa regional, Susanne Spichiger, destacó el carácter pionero del proyecto: “Estamos muy contentos de estar concretando la primera iniciativa de una cartera de 80 proyectos que nacen a partir de un estudio regional. Apoyar a los sistemas de agua potable rural es una prioridad para el Gobierno”.

Finalmente, la presidenta del SSR Rinconada de Guzmanes, Sara Gómez, expresó la importancia del proyecto para los vecinos: “Estamos felices de iniciar estas obras que van en beneficio del sistema y de toda la comunidad. Lo que antes era un sueño hoy comienza a hacerse realidad, permitiéndonos generar nuestra propia energía y asegurar el funcionamiento del sistema”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.