Innova FOSIS impulsa proyectos para jóvenes que egresan de residencias de protección en Valparaíso
Dos proyectos piloto, liderados por el Instituto Profesional Santo Tomás y la Universidad Adolfo Ibáñez, buscan fortalecer las habilidades y redes de apoyo para el tránsito a la vida independiente de adolescentes en la región.
Con el objetivo de apoyar a los jóvenes en su tránsito a la vida adulta, el FOSIS y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia han puesto en marcha dos proyectos piloto en la región de Valparaíso. La iniciativa busca que los adolescentes que residen en centros de protección cuenten con las competencias necesarias para explorar sus intereses y fortalecer sus capacidades de cara a su vida independiente.
Para dar inicio a esta labor, profesionales de las instituciones involucradas se reunieron en Viña del Mar con el fin de coordinar una implementación articulada y colaborativa. El proceso, que convoca a la academia y la sociedad civil, se centra en tres ejes fundamentales: el desarrollo de intereses propios, el fortalecimiento de habilidades para la vida y la generación de redes de apoyo.
Sobre la importancia de esta alianza, el director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, señaló que “la innovación social es algo que tiene que estar a disposición de los desafíos que tienen las personas a las que atendemos. En este caso se trata de adolescentes y jóvenes que se encuentran en residencias de protección”.
Por su parte, el director nacional (s) del FOSIS, Javier Díaz González, destacó el valor de la colaboración intersectorial: “para nosotros, como Servicio, son tremendamente importantes este tipo de iniciativas, las cuales se encuentran alineadas con los ejes estratégicos del Ministerio. Estamos convencidos que trabajar intersectorialmente, no tan solo nos permiten llegar más lejos, sino que nos permiten ir cultivando políticas públicas que van en mejora de aquellas personas que más lo necesitan”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.