Instituto Confucio Santo Tomás abre proceso de admisión para cursos de chino mandarín

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El Instituto Confucio Santo Tomás invita a la comunidad a inscribirse en sus cursos de chino mandarín para el segundo semestre 2026, con opciones online y presenciales en Viña del Mar.

Aprender chino mandarín se ha convertido en una herramienta cada vez más valorada para acceder a nuevas oportunidades académicas y laborales en un mundo marcado por la internacionalización. En ese contexto, el Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) inició el proceso de admisión para sus cursos del segundo semestre 2026, dirigido a personas desde los 14 años, con o sin conocimientos previos del idioma.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de agosto y pueden realizarse a través del link https://bit.ly/ICST_Admision_2026_2. Las clases comenzarán desde el 29 de agosto en modalidad online y presencial en la sede Santo Tomás de Viña del Mar.

La oferta académica considera cursos desde nivel Básico hasta Superior. La modalidad online contempla distintos horarios durante la semana y los sábados, mientras que la modalidad presencial se ofrece en Viña del Mar para los cursos Básico 1, Básico 2 y Básico 3. Cada curso tiene una duración de 50 horas, distribuidas en 30 horas de clases sincrónicas y 20 horas de trabajo en aula virtual.

Además de la formación en el idioma, los estudiantes pueden rendir certificaciones internacionales y postular a becas de perfeccionamiento en China. Con 18 años de trayectoria, el IC ST forma parte de una red internacional presente en más de 160 países, fruto de la alianza entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Anhui. Más información sobre horarios, aranceles y descuentos está disponible en www.confucioust.cl.

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