Instituto Confucio Santo Tomás invita a descubrir la filosofía china y sus múltiples perspectivas
El Instituto Confucio Santo Tomás organiza un webinar gratuito para explorar la riqueza intelectual y el legado de la filosofía china premoderna.
El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo martes 25 de agosto, a las 18:00 horas, una nueva edición de su ciclo de webinars “CHINA +”, dedicada en esta ocasión a la filosofía china premoderna. Bajo el título “Un concepto, múltiples perspectivas”, el encuentro será liderado por la académica María Elvira Ríos y podrá seguirse de manera gratuita a través de las plataformas Zoom y YouTube.
La filosofía china, una de las tradiciones intelectuales más antiguas y continuas del mundo, ha moldeado durante más de dos milenios la cultura, la organización social y la vida cotidiana en China. Este webinar busca ofrecer una mirada profunda a estas corrientes de pensamiento, promoviendo la reflexión sobre el ser humano, la sociedad y la naturaleza desde una perspectiva que valora la diversidad de ideas y la búsqueda de la armonía.
La expositora, María Elvira Ríos, es magíster y doctora en Estudios de Asia y África por El Colegio de México, además de investigadora adjunta del Núcleo Milenio Impacto de China en América Latina (ICLAC). Los interesados en participar pueden inscribirse previamente en el enlace https://bit.ly/InscripcionChinaMasFilosofia o seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Instituto Confucio Santo Tomás, ConfucioUst.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.