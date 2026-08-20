Instituto Confucio Santo Tomás invita a descubrir la filosofía china y sus múltiples perspectivas

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El Instituto Confucio Santo Tomás organiza un webinar gratuito para explorar la riqueza intelectual y el legado de la filosofía china premoderna.

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo martes 25 de agosto, a las 18:00 horas, una nueva edición de su ciclo de webinars “CHINA +”, dedicada en esta ocasión a la filosofía china premoderna. Bajo el título “Un concepto, múltiples perspectivas”, el encuentro será liderado por la académica María Elvira Ríos y podrá seguirse de manera gratuita a través de las plataformas Zoom y YouTube.

La filosofía china, una de las tradiciones intelectuales más antiguas y continuas del mundo, ha moldeado durante más de dos milenios la cultura, la organización social y la vida cotidiana en China. Este webinar busca ofrecer una mirada profunda a estas corrientes de pensamiento, promoviendo la reflexión sobre el ser humano, la sociedad y la naturaleza desde una perspectiva que valora la diversidad de ideas y la búsqueda de la armonía.

La expositora, María Elvira Ríos, es magíster y doctora en Estudios de Asia y África por El Colegio de México, además de investigadora adjunta del Núcleo Milenio Impacto de China en América Latina (ICLAC). Los interesados en participar pueden inscribirse previamente en el enlace https://bit.ly/InscripcionChinaMasFilosofia o seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Instituto Confucio Santo Tomás, ConfucioUst.

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