Instituto Confucio Santo Tomás invita a explorar el simbolismo de las montañas sagradas de China

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El Instituto Confucio Santo Tomás invita a la comunidad a un nuevo E-Club Chino que analizará la historia y el significado cultural de las cumbres más emblemáticas del gigante asiático.

El Instituto Confucio Santo Tomás invita a toda la comunidad a participar en una nueva edición de E-Club Chino, titulada “China desde las alturas: historia y simbolismo de sus montañas sagradas”, que se realizará el jueves 29 de octubre, a las 18:00 horas, a través de Zoom y YouTube Live. El encuentro estará a cargo de Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC.

Este encuentro ofrecerá una aproximación al significado histórico y cultural de las montañas sagradas en China, recorriendo el origen y las características de algunas de las más representativas. También se abordará su vínculo con distintas tradiciones y su presencia en el arte, la literatura y otras manifestaciones culturales, permitiendo comprender cómo estos lugares continúan siendo relevantes en la China actual.

La profesora Andrea Mella, quien es máster internacional en Historia y Cultura China por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Administración Turística por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, profundizará en la riqueza simbólica de la mitología china. Según explicó la docente, “las montañas sagradas ocupan un lugar central en la historia y la cosmovisión de China desde tiempos antiguos. Mucho más que accidentes geográficos, han sido consideradas espacios de conexión entre el mundo humano y el ámbito espiritual, convirtiéndose en escenarios de ceremonias imperiales, peregrinaciones religiosas y prácticas filosóficas”.

Para asistir vía Zoom, es necesario inscribirse previamente en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubMontanasSagradas2026. Quienes prefieran seguir la actividad por YouTube pueden conectarse directamente al canal ConfucioUST a la hora indicada.

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