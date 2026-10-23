Instituto Confucio Santo Tomás invita a explorar el simbolismo de las montañas sagradas de China
El Instituto Confucio Santo Tomás invita a la comunidad a un nuevo E-Club Chino que analizará la historia y el significado cultural de las cumbres más emblemáticas del gigante asiático.
El Instituto Confucio Santo Tomás invita a toda la comunidad a participar en una nueva edición de E-Club Chino, titulada “China desde las alturas: historia y simbolismo de sus montañas sagradas”, que se realizará el jueves 29 de octubre, a las 18:00 horas, a través de Zoom y YouTube Live. El encuentro estará a cargo de Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC.
Este encuentro ofrecerá una aproximación al significado histórico y cultural de las montañas sagradas en China, recorriendo el origen y las características de algunas de las más representativas. También se abordará su vínculo con distintas tradiciones y su presencia en el arte, la literatura y otras manifestaciones culturales, permitiendo comprender cómo estos lugares continúan siendo relevantes en la China actual.
La profesora Andrea Mella, quien es máster internacional en Historia y Cultura China por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Administración Turística por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, profundizará en la riqueza simbólica de la mitología china. Según explicó la docente, “las montañas sagradas ocupan un lugar central en la historia y la cosmovisión de China desde tiempos antiguos. Mucho más que accidentes geográficos, han sido consideradas espacios de conexión entre el mundo humano y el ámbito espiritual, convirtiéndose en escenarios de ceremonias imperiales, peregrinaciones religiosas y prácticas filosóficas”.
Para asistir vía Zoom, es necesario inscribirse previamente en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubMontanasSagradas2026. Quienes prefieran seguir la actividad por YouTube pueden conectarse directamente al canal ConfucioUST a la hora indicada.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.