Instituto Confucio Santo Tomás invita a webinar sobre protocolo y estrategia en la mesa china

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El encuentro virtual explorará cómo los códigos de comportamiento y la ceremonia del té son fundamentales en la cultura china y el mundo de los negocios.

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo jueves 13 de agosto, a las 18:00 horas, el webinar gratuito “Más que una cena: protocolo y estrategia en la mesa china”. La actividad, que será transmitida a través de Zoom y YouTube Live, busca profundizar en cómo las normas de comportamiento y la tradicional ceremonia del té actúan como herramientas clave para la construcción de relaciones personales y profesionales.

En la cultura china, la mesa trasciende el acto de alimentarse para convertirse en un escenario donde se manifiestan el respeto, las jerarquías y la confianza. Aspectos como el orden de los asientos, el acto de compartir los platos o el protocolo para iniciar un brindis poseen significados culturales profundos que siguen vigentes tanto en el ámbito familiar como en el entorno corporativo.

La sesión estará a cargo de Lan Junzi, intérprete y docente del Instituto Confucio Santo Tomás, quien abordará conceptos como el guānxi (关系) y el papel de la ceremonia del té como una expresión de cortesía y armonía. Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubProtocoloMesaChina o seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube @ConfucioUst.

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