Instituto Confucio Santo Tomás invita a webinar sobre protocolo y estrategia en la mesa china
El encuentro virtual explorará cómo los códigos de comportamiento y la ceremonia del té son fundamentales en la cultura china y el mundo de los negocios.
El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo jueves 13 de agosto, a las 18:00 horas, el webinar gratuito “Más que una cena: protocolo y estrategia en la mesa china”. La actividad, que será transmitida a través de Zoom y YouTube Live, busca profundizar en cómo las normas de comportamiento y la tradicional ceremonia del té actúan como herramientas clave para la construcción de relaciones personales y profesionales.
En la cultura china, la mesa trasciende el acto de alimentarse para convertirse en un escenario donde se manifiestan el respeto, las jerarquías y la confianza. Aspectos como el orden de los asientos, el acto de compartir los platos o el protocolo para iniciar un brindis poseen significados culturales profundos que siguen vigentes tanto en el ámbito familiar como en el entorno corporativo.
La sesión estará a cargo de Lan Junzi, intérprete y docente del Instituto Confucio Santo Tomás, quien abordará conceptos como el guānxi (关系) y el papel de la ceremonia del té como una expresión de cortesía y armonía. Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubProtocoloMesaChina o seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube @ConfucioUst.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.