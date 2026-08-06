07/08/2026
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Instituto Confucio Santo Tomás invita a webinar sobre protocolo y estrategia en la mesa china

Marcelo Andrade Saez

El encuentro virtual explorará cómo los códigos de comportamiento y la ceremonia del té son fundamentales en la cultura china y el mundo de los negocios.

Ceremonia del té china como parte del protocolo cultural.

El Instituto Confucio Santo Tomás realizará el próximo jueves 13 de agosto, a las 18:00 horas, el webinar gratuito “Más que una cena: protocolo y estrategia en la mesa china”. La actividad, que será transmitida a través de Zoom y YouTube Live, busca profundizar en cómo las normas de comportamiento y la tradicional ceremonia del té actúan como herramientas clave para la construcción de relaciones personales y profesionales.

Imagen promocional del webinar sobre protocolo en la mesa china.

En la cultura china, la mesa trasciende el acto de alimentarse para convertirse en un escenario donde se manifiestan el respeto, las jerarquías y la confianza. Aspectos como el orden de los asientos, el acto de compartir los platos o el protocolo para iniciar un brindis poseen significados culturales profundos que siguen vigentes tanto en el ámbito familiar como en el entorno corporativo.

La sesión estará a cargo de Lan Junzi, intérprete y docente del Instituto Confucio Santo Tomás, quien abordará conceptos como el guānxi (关系) y el papel de la ceremonia del té como una expresión de cortesía y armonía. Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en el enlace https://bit.ly/InscripcionEClubProtocoloMesaChina o seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube @ConfucioUst.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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