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El Instituto Confucio Santo Tomás fue distinguido en la Conferencia Mundial de la Lengua China 2026 por su destacada innovación educativa y el uso de inteligencia artificial en la enseñanza del idioma.

El Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) obtuvo tres reconocimientos internacionales durante la Conferencia Mundial de la Lengua China 2026, realizada entre el 13 y el 15 de noviembre en Beijing. Las distinciones destacan su trabajo en transformación digital, innovación educativa y desarrollo de recursos que utilizan inteligencia artificial para acercar el idioma y la cultura china a distintos públicos.

El primer galardón, el premio “Logro Destacado en Gestión Educativa Digital e Inteligente para el Desarrollo de Alta Calidad de los Institutos Confucio”, fue otorgado por la Fundación Internacional para la Educación del Chino (CIEF). Esta distinción fue recibida por la directora ejecutiva del Instituto, Lilian Espinoza, durante la ceremonia plenaria principal. “Estas distinciones nos llenan de orgullo, ya que destacan el trabajo y dedicación de nuestro equipo para seguir innovando y acercando el idioma y la cultura china a Chile”, señalaron desde la institución.

Asimismo, el proyecto audiovisual “Un carácter, un mundo: Character Lives” fue seleccionado como Caso Ejemplar en el Primer Concurso Internacional de Casos de Aplicación Innovadora de Inteligencia Artificial en la Enseñanza del Chino, mientras que el proyecto “La cultura se puede ilustrar” fue reconocido como Caso Destacado en la convocatoria 2026 de Aplicaciones y Prácticas Digitales. Estas iniciativas refuerzan el compromiso del ICST por integrar tecnologías de vanguardia para enriquecer la experiencia de aprendizaje en Latinoamérica.

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